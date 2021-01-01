النخالة يبعث رسالة لقيادة حماس.. إليك تفاصيلها

غزة /سما/

أرسل الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، اليوم السبت، برقية تعزية لحركة حماس ممثلة برئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، وأعضاء وقيادة الحركة في الداخل والخارج وفي سجون الاحتلال الصهيوني، بوفاة ثلاثة من قيادات حماس في الضفة الغربية وقطاع غزة، خلال يوم واحد.

وقال النخالة في برقية التعزية: لقد فقدت فلسطين والمقاومة في يومٍ واحد، ثلاثة من خيرة فرسانها ورجالاتها الأحرار، الأخ القائد عمر البرغوثي، والأخ المجاهد د. عدنان أبو تبانه، والأخ المجاهد د. ماجد الفرا، وقد كان وداعهم المهيب دليل قوة لنهج المقاومة المتجذر في وجدان الأحرار من أبناء شعبنا المجاهد، ورسالة أمل متجدد تدلل على حيوية المقاومة واحتضان الجماهير لهذا النهج الأصيل".

وأضاف الأمين العام بالقول: باسمي وباسم إخواني أعضاء المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وقيادة الحركة وأعضائها ، أتقدم منكم جميعاً بأصدق مشاعر العزاء والمواساة بوفاة الأخوة القادة في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وعلى رأسهم القائد الوطني الكبير أبي عاصف الذي ترك بصمات واضحة وأثراً كبيراً بين النّاس وعاش ومات على عهد المقاومة والدعوة والجهاد، وشكل قدوةً ونموذجاً في التضحية والفداء".

ودعا النخالة، الله تعالى بأن يتغمد الثلاثة بواسع الرحمة والرضوان وأن يسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يجمعهم بمن سبقهم من الشهداء والصالحين "وأن يعوضنا عن فقدهم عوض خير، وأن يعيننا الله وإياكم على حمل الراية وأداء الأمانة والقيام بمسؤولية الجهاد والمقاومة والتصدي لهذا العدو المتغطرس".