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تفاصيل سرقة مليون دولار من "بيونسيه"

السبت 27 مارس 2021 05:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل سرقة مليون دولار من "بيونسيه"



لويزيانا/سما/

كشفت تقارير أمريكية، اليوم السبت، أن المطربة الشهيرة، بيونسيه، تعرضت لحادث سرقة متعلقات شخصية تقدر قيمتها بمليون دولار أمريكي.

وبحسب موقع "تي إم زد" الأمريكي، فقد استهدف اللصوص 3 وحدات تخزين خاصة ببيونسيه، والتي كانت تحتوي على أشياء ثمينة تقدر قيمتها بمليون دولار، والتي تشمل حقائب يد وفساتين.

المغنية الأمريكية بيونسيه (Beyonce) تحمل جائزتين لأافضل ألبوم Lemonade وأداء موسيقي خلال الحفل الـ 59 لتوزيع جوائز غرامي الموسيقية في لوس 
ويرجح الموقع أن وحدات التخزين هي ملك شركة بيونسيه للإنتاج "باركوود إنترتينمنت"، وتم سرقتها من جانب اللصوص مرتين في وقت سابق من الشهر الجاري.
وأفاد موقع "تي إم زد" أن كل الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها خلال السرقة الأولى تخص بيونسيه.

وقال مصدر للموقع إن اللصوص عادوا في غضون أسبوع، وشقوا طريقهم إلى ثلاث وحدات تخزين أخرى لسرقتها.

ويُعتقد أن اللصوص سرقوا من وحدات التخزين حقائب يد ولعب أطفال وصور كانت من ممتلكات أحد مصممي ملابس بيونسيه.

يشار إلى أن المغنية الأمريكية بيونسيه حطمت الرقم القياسي في عدد جوائز "غرامي" الموسيقية التي حصلت عليها امرأة في الحفل الـ63 لتوزيع جوائز "غرامي" الموسيقية خلال الشهر الجاري، إذ بلغ مجموع ما فازت به خلال مسيرتها 28 جائزة على أثر فوزها في فئة أفضل أداء "أر أند بي" عن "بلاك باريد".

#بيونسيه #سرقة بيونسيه

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