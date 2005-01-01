"طفح الكيل" قائمة جديدة تُسجل لدى لجنة الانتخابات المركزية

رام الله /سما/

سجلت لدى لجنة الانتخابات المركزية، قائمة باسم "حراك طفح الكيل"، والتي تضم كلاً من الحراكات المطلبية المجتمعية في القدس والضفة وغزة.

وضمت القائمة في جنباتها عدداً من التكتلات، من بينها "تكتل ذوي الاحتياجات الخاصة، وحراك الضمان الاجتماعي، وحراك جيل الـ ،90 وحراك كسر الحصار عن غزة، ومسيرات العودة، وحراك بكفي يا شركات الاتصالات، وحراك أرضنا، وحراك الشعب سيسقط شركة جوال، وحراك بدنا نعيش، وحراك بدنا كهرب، وحراك موظفين ،2005 وحراك موظفين حكومة غزة، والحراك الشبابي، والحراك العمالي، والحراك الفلسطيني ضد الفساد:

ويدير هذه القائمة المشكلة على مستوى الوطن، منسق عام الحراكات بالضفة الغربية جهاد عبدو، ومنسقها في غزة ساري سعد.

وقد أودعت القائمة برنامجًا شبابيًا مطلبيًا متنوعًا وشاملًا، وتضم شباباً وفتيات.