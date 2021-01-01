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الاحتلال يمنع مواطنا من استصلاح أرضه غرب سلفيت

السبت 27 مارس 2021 05:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يمنع مواطنا من استصلاح أرضه غرب سلفيت



سلفيت /سما/

منع جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، المواطن جاسر القاق من بلدة كفل حارس شمال سلفيت، من العمل في أرضه، الواقعة بمحاذاة البؤرة الاستيطانية الجديدة غرب المحافظة.

وأفاد القاق للوكالة الرسمية، بأن جيش الاحتلال والمستوطنين طردوا عددا من العمال الذين قام بإحضارهم للعمل في زراعة وتشجير أرضه، من الأرض، ومنعوهم من الاستمرار في استصلاحها.

وأضاف: "أملك جنوب كفل حارس، قرب بؤرة الرأس الجديد الاستيطانية غرب سلفيت، ما يقارب 70 دونما، وهي أرض خاصة لنا، ومشجرة منذ عشرات السنين، وأقوم باستصلاح ما تبقى منها وهو تقريبا النصف، وقبل عدة أشهر قام جيش الاحتلال بتصويري أثناء العمل بها، واليوم حضروا برفقه المستوطنين لمنعنا من زراعتها".

#الجيش الإسرائيلي #بلدة كفل حارس

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