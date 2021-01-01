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محافظ نابلس يعيد العمل بمركز فحص زواتا باستخدام أطباء الخدمات العسكرية

السبت 27 مارس 2021 05:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ نابلس يعيد العمل بمركز فحص زواتا باستخدام أطباء الخدمات العسكرية



نابلس /سما/

 أعلن محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان، السبت، إعادة العمل بمركز الفحص بمركز زواتا بعد توقفه عن العمل، بسبب إضراب الأطباء، باستخدام كوادر طبية من الخدمات العسكرية في محافظة نابلس.

وقال رمضان، خلال زيارة له لمركز الفحص: "إننا نواجه حربا حقيقية ضد فيروس كورونا، وأننا نحمل المسؤولية لكل المتخلفين عن أداء واجبهم بهذه الحرب أيا كانت الأسباب".

وأضاف رمضان، "أننا قررنا تشغيل المركز باستخدام الكوادر الطبية العسكرية الذين كانوا ولا زالوا في مقدمة المعركة في مواجهة فيروس كورونا".

وأكد، "أن هذه الخطوة مستمرة حتى نطمئن على صحة المواطنين وحتى انتهاء هذه الأزمة".

#محافظ نابلس #مركز زواتا #فحص كورونا

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