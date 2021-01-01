المطران حنا: نناشد كافة المرجعيات الروحية بأن تولي اهتماما بما يحدث بالقدس

القدس المحتلة /سما/

دعا المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، السبت، كافة المرجعيات الروحية والاممية في عالمنا بأن تعمل من اجل مدينة القدس.

وأكد، أن القدس تتعرض لحملة غير مسبوقة بهدف طمس معالمها والنيل من هويتها، وهنالك احداث متسارعة خاصة في احياء الشيخ جراح والبستان وبطن الهوى اذ ان السلطات الاحتلالية ممعنة في تنفيذ مخططاتها وتشرعن الاستيلاء على المنازل وممتلكات المقدسيين، كما يحدث اليوم في حي الشيخ جراح الذي يتهدده خطر اخلاء منازله البالغة نحو 70 منزلا لكي يحل مكانهم المستوطنون اما في حي البستان في سلوان فخطر الهدم يهدد حوالي 70 بيتا حيث ان سكان هذا الحي مهددون بأن يفترشوا الارض وان يلتحفوا السماء في اي وقت ناهيك عن الخطر المحدق في بطن الهوى في سلوان .

وقال المطران حنا: "إن الحق الفلسطيني في مدينة القدس لا يسقط بالتقادم والفلسطينيون متمسكون بمدينتهم المقدسة حاضنة اهم مقدساتهم وعاصمتهم الروحية والوطنية".

وأضاف، "أن المخططات الاحتلالية في القدس متواصلة كما وفي غيرها من الاماكن وعلى سبيل المثل لا الحصر فإن هنالك خطة لاقتلاع سكان قرية الولجة بكاملها ناهيك عن تصاعد الاعتداءات والانتهاكات بحق مقدساتنا واوقافنا المسيحية والاسلامية في القدس ، ودعا سيادته المرجعيات الروحية والمؤسسات الحقوقية والانسانية في العالم بأن تعلن موقفها المنادي بأن تتحقق العدالة ومن حق شعبنا الفلسطيني ان يعيش بحرية وان تتحقق امنياته وتطلعاته الوطنية وان يزول الظلم الذي يعاني منه هذا الشعب الابي بشكل يومي نتيجة استمرار سياسات الاحتلال".

وتابع: "إن ما تقوم به السلطات الاحتلالية في الارض المحتلة وخاصة في مدينة القدس لن يؤثر على معنويات شعبنا الصامد والثابت والمرابط والمتشبث بحقوقه وهو شعب وفي لتضحيات هذا الشعب الذي قدم الشهداء والاسرى وحتما سينتصر هذا الشعب على ظالميه وقاهريه ومحتليه ، وستبقى مدينة القدس عاصمة لفلسطين وقبلة للاحرار ومدينة للسلام وحاضنة للتاريخ والتراث والاصالة".