د. صلاح: نوصي كافة المصابين بعدم التردد بالذهاب للمستشفى في حال "ضيق التنفس"

غزة /سما/

قال د.معتصم صلاح رئيس متابعة العزل المنزلي في قطاع غزة، إن "الفرق الطبية نفذت 16 الف زيارة للمصابين المعزولين منزلياً منذ تشكيل لجنة العزلي المنزلي في نوفمبر 2020."

وأوضح صلاح في تصريح صحفي، يوم السبت، بأن الزيارات المنزلية استفاد منها 23 الف مصاب و 67 الف مخالط،فيما يخضع حالياً 5042 مصاب نشط للعزل المنزلي.

وذكر صلاح بأن نسبة المصابين في العزل المنزلي بلغت 96.4% من اجمالي الاصابات النشطة.

وأشار إلى أنه خلال الاسبوعين الماضيين تم تحويل 210 مريض من العزل المنزلي الى المستشفيات لمزيد من المتابعة الصحية.

وقال إن "المؤسسات الصحية الأهلية (كاريتاس- اتحاد لجان العمل الصحي _ الاغاثة الطبية) تساند وتشارك وزارة الصحة في متابعة المصابين المعزولين منزليا لتخفيف الضغط على المستشفيات."

وأصى صلاح جميع المصابين بالالتزام باجراءات السلامة و الوقاية و عزل أنفسهم عن باقي أفراد الأسرة خاصة كبار السن و اصحاب الامراض و المناعة الضعيفة و الالتزام بارتداء الكمامة بشكل صحيح.

وقال "نوصي كافة المصابين بعدم التردد بالذهاب للمستشفى في حال شعرت بضيق في التنفس."