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لجنة الانتخابات المركزية تصدر تنويها مهما بشأن الترشح لانتخابات المجلس التشريعي

السبت 27 مارس 2021 03:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة الانتخابات المركزية تصدر تنويها مهما بشأن الترشح لانتخابات المجلس التشريعي



رام الله /سما/

أكدت لجنة الانتخابات المركزية أن باب الترشح لانتخابات المجلس التشريعي مفتوح حتى مساء يوم الأربعاء الموافق 31/3/2021، حيث تسلمت اللجنة حتى تاريخه 4 طلبات ترشح.

وقالت اللجنة في بيان صحفي، إنه وفقاً للإجراءات المعلنة مسبقاً، تبدأ اللجنة دراسة الطلبات فور تسلمها ولمدة 5 أيام، وتصدر بعدها قراراً بقبول ترشح القائمة أو رفضه، مشيرة إلى أنه يمكن للقوائم التي تُرفض طلباتها تصويب أوضاعها والتقدم بطلبات جديدة خلال فترة الترشح القانونية.

وأضافت أن تقديم طلبات الترشح في الأيام الأخيرة من فترة الترشح قد يفوت الفرصة على القائمة لتصويب وضعها في حال كان هناك خلل في طلب القائمة أو أحد مرشحيها ما من شأنه ان يعرضها للرفض بشكل نهائي والحرمان من الترشح.

وأهابت اللجنة بالقوائم الراغبة بالترشح، المبادرة الى تقديم طلباتها في أسرع وقت ممكن وعدم الانتظار الى اليوم الأخير للترشح لتجنب رفضها بسبب وجود خلل في استيفاء أي من شروط الترشح.

#لجنة الانتخابات المركزية #القوائم الانتخابية #الانتخابات الفلسطينية

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