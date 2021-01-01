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"الاعلامي الحكومي" بغزة يتحدث عن الاجراءات الوقائية والاغلاق الليلي: ستبقى قيد التقييم المستمر

السبت 27 مارس 2021 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الاعلامي الحكومي" بغزة يتحدث عن الاجراءات الوقائية والاغلاق الليلي: ستبقى قيد التقييم المستمر



غزة /سما/

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، على أن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا" في قطاع غزة، ستبقى قيد التقييم المستمر.

وقال في تصريح إذاعي ظهر يوم السبت لـ"صوت الأقصى": "إن وجدنا نجاحها وأثرها على الحالة الوبائية سنتوقف عندها، وإن وجدنا ارتفاعًا آخر بأعداد الإصابات سيتم إقرار إجراءات مشددة للحفاظ على سلامة المواطنين".

وشدد على أن التزام المواطنين هو الأساس والضمانة في مواجهة وباء "كورونا"، منوهًا إلى أنه سيتم متابعة الأمر من الجهات المختصة واتخاذ إجراءات بحق المؤسسات المخالفة.

وأشار إلى أن المؤسسات الحكومية ومباحث "كورونا"، بدأت في ظل ارتفاع الإصابات بالفيروس بتشديد إجراءات الرقابة على معايير الأمن والسلامة في المؤسسات والمرافق العامة، والعمل ضمن البروتوكولات الصحية، بالمرافق وتم الإعلان عن سلسلة إجراءات منها الإغلاق الليلي الذي يبدأ مساء اليوم الساعة 09:00 مساءً.

وأفاد بأن الإغلاق الليلي سيشمل وقف حركة المركبات والمواطنين وإغلاق كافة المنشآت والمرافق باستثناء الصيدليات.

يشار إلى أنه من المقرر أن تبدأ وزارة الداخلية والأمن الوطني في  غزة، في تنفيذ فرض الإغلاق الليلي، في كافة محافظات القطاع، بدءً من مساء اليوم السبت، للحد من تقشي فيروس "كورونا".

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت، يوم الثلاثاء الماضي،  في تصريحٍ صحفي، عن سلسلة إجراءات وقائية جديدة، نتيجة ارتفاع المنحى الوبائي مجدداً بمحافظات القطاع.

وأوضحت أنّه سيتم فرض الإغلاق الليلي عند الساعة 9:00 مساء اعتباراً من اليوم الموافق 27 آذار/ مارس 2021، وبالإضافة إلى منع إقامة بيوت العزاء وحفلات الأفراح في الشوارع اعتباراً من تاريخه.

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