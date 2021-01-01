بلدية غزة تنهي اعدد الشروط المرجعية لمشروع تطوير سوق فراس

غزة/سما/

أعلنت بلدية غزة انتهاءها من إعداد الشروط المرجعية لمشروع تطوير سوق فراس، قائلة إنّها ستبدأ قريبًا في استدراج عروض هندسية للمشروع ضمن رؤيتها لتطوير واستثمار السوق وتحقيق بيئة صحية أفضل في المكان، واستثمار أملاك البلدية في تحقيق منفعة للمواطنين.

وذكرت البلدية، في بيان أنّه تمّ البدء بنقل بعض مرافق سوق فراس الحالية منها سوق الخان والذي تم نقله إلى سوق الخان الجديد في شارع 10 جنوب مدينة غزة، كما سيتمّ قريبًا البدء في نقل المحلات المتبقية في السوق لسوق اليرموك الذي تم توسعته وتطويره لاستيعاب محلات سوق فراس.

وأوضحت أنّ مساحة أرض سوق فراس الإجمالية تبلغ نحو 33 دونمًا، مشيرة إلى أنّ السوق يطلّ من الجهة الشمالية على شارع عمر المختار أهم شوارع المدينة تجاريًا، ومن الجهة الجنوبية شارع بعرض 12 مترًا، ومن الجهة الغربية شارع نجم الدين الغزي، ومن الجهة الشرقية على شارع الحسبة.



ولفتت إلى أنّ أرض سوق فراس في القسيمة رقم 8 رقم 611 مملوكة لبلدية غزة منذ العام 1935، وتم تسجيلها باسم البلدية في العام 1950؛ بهدف إقامة سوق مركزي لخدمة المواطنين في المدينة وتمثلّ أهم مواقع المدينة التجارية.

وأضافت بلدية غزة بأنّها ترغب باستثمار أرض السوق بالشراكة مع القطاع الخاص؛ بما يعود بالمنفعة على المواطنين في المدينة، وتطوير المنطقة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ هذا المشروع المهم والذي يشكل أحد أهم مرافق المدينة من الناحية التجارية، إضافة لأهميته الاجتماعية من حيث توفير جميع مستلزمات المواطنين في مكان واحد نظيف وآمن.

وبيّنت أنّها ستطرح استدراج عروض لتطوير المنطقة، وستدعو المكاتب الهندسية الاستشارية لتقديم أفكار هندسية وتطويرية لكيفية الاستفادة القصوى من أرض السوق وفقًا للشروط التي تمّ تحديدها في الشروط المرجعية التي أعدتها البلدية.

وأوضحت أنّ للمشروع أهداف مهمة وعديدة أبرزها "الاستفادة القصوى من قطعة الأرض وموقعها المهم في وسط المدينة ومساحتها الجيدة لإقامة مجمع تجاري كبير، وتنمية البعد الاقتصادي والخدماتي في المدينة، وتوفير أكبر مجموعة من الخدمات العامة والتجارية والإدارية في هذا الموقع، وتخفيف الازدحام المروري من خلال إنشاء مجموعة من مواقف السيارات، بالإضافة إلى تحسين المظهر الجمالي والبيئي للمنطقة".

وذكرت أنّ المشروع سيشمل تطوير البيئة المحيطة بالسوق بما فيها الشوارع المحيطة وشارع عمر المختار، وهو أحد الشوارع المهمة في المدينة، لافتة إلى أنّ المشروع سيحل المشكلة البيئية القائمة حاليًا بسبب تردي حالة السوق القائم وقدمه، كما أن تطوير السوق يحقق فائدة تخطيطية للمنطقة من حيث حل مشكلة الازدحام المروري الموجودة حاليًا وسيعزز المشهد العمراني في المدينة.

ويقع سوق فراس وسط مدينة غزة وعلى الحدّ الغربي من البلدية القديمة وعلى مسافة قريبة من مركز المدينة القديم التاريخي (ميدان فلسطين) ويقع على شارع عمر المختار وهو أهم شارع في المدينة من الناحية التجارية.