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العثور على 4 سوريين تجمدوا حتى الموت في لبنان

السبت 27 مارس 2021 02:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
العثور على 4 سوريين تجمدوا حتى الموت في لبنان



بيروت/سما/


أعلنت السلطات اللبنانية أنه تم العثور على 4 سوريين، موتى أمس الجمعة في شرق لبنان.

وقال بشير خضر، محافظ منطقة بعلبك الهرمل في لبنان، عبر حسابه بـ"تويتر"، إنه تم العثور على أربعة سوريين، هم امرأتان وطفلان، موتى أمس الجمعة في شرق لبنان بعد اعتبارهم في عداد المفقودين.

العثور على جثث المفقودين الأربعة في جرود عيناتا (سيدتين وطفلين)، بعد جهود مضنية لفرق الدفاع المدني والجيش وقوى الأمن، وهم جميعاً من التابعية السورية، توفوا بسبب البرد القارس.
وسيتم فتح تحقيق بالموضوع مع الشخص اللبناني الذي كان برفقتهم سابقاً حول ما اذا كانت مسألة تهريب بشر ام لا.


وأضاف أنه تم العثور على الأربعة متجمدين بعد عملية بحث قام بها الدفاع المدني اللبناني والجيش وقوى الأمن.
وأوضح "توفوا بسبب البرد القارس، وسيتم فتح تحقيق بالموضوع مع الشخص اللبناني الذي كان برفقتهم سابقا حول ما إذا كانت مسألة تهريب بشر أم لا".

يذكر أنه في لبنان يعيش أكثر من مليون لاجئ سوري نزحوا عن ديارهم منذ بداية الصراع في بلادهم عام 2011.

#سوريين #بيروت #لبنان

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