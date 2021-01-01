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مقتل 50 شخصا على الأقل خلال اشتباكات مع الأمن في ميانمار

السبت 27 مارس 2021 02:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل 50 شخصا على الأقل خلال اشتباكات مع الأمن في ميانمار



ميانمار/سما/

فتحت قوات الأمن في مناطق مختلفة بميانمار النار على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية، اليوم السبت، ما أدى إلى مقتل 50 شخصا على الأقل.

ونقلت "رويترز" عن وسائل إعلام محلية، أن من بين القتلى 13 قتيلاً في ماندالاي ثاني أكبر مدينة في البلاد، و9 في منطقة ساجينج القريبة، و7 في العاصمة التجارية يانغون.


وجاءت مظاهرات السبت استجابة لدعوة وجهها نشطاء، الجمعة، لتنظيم احتجاجات جديدة مناهضة للانقلاب في عطلة نهاية الأسبوع، بالتزامن مع احتفال المجلس العسكري بيوم القوات المسلحة، في وقت تعرض مقر حزب رئيسة الحكومة المدنية المعزولة، أونغ سان سو تشي، لهجوم بقنبلة.
كما استعرض المجلس العسكري قوته بتنظيم عرض عسكري كبير السبت، للاحتفال بـ"يوم القوات المسلحة"، فيما تواصلت الاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع ضد الانقلاب العسكري، والتي يقابلها بقمع شديد.

وتشهد البلاد موجة من الاضطرابات منذ أطاح الجيش بحكومة أونغ سان سو تشي من السلطة، عبر انقلاب في أول فبراير/شباط الماضي، ما أدى إلى اندلاع انتفاضة على مستوى البلاد دعا خلالها المتظاهرون إلى إعادة الديمقراطية.

واُعتقل نحو 3 آلاف شخص منذ الانقلاب، حسب منظمة حقوقية محلية، لكن المجلس العسكري الحاكم أطلق سراح أكثر من 600 معتقل من سجن إنسين خلال وقت سابق الأسبوع الجاري.

وأكد مسؤول في السجن، الجمعة، الإفراج عن 322 شخصاً اعتقلوا خلال الاحتجاجات.

#ميانمار #بورما

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