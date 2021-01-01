الإعلام العبري: السفينة الجانحة في قناة السويس زحزحت عن مكانها لأول مرة

القاهرة/سما/

توقفت جهود إعادة تعويم سفينة الحاويات العملاقة العالقة في قناة السويس، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة واستؤنفت اليوم السبت، بحسب تقارير إعلامية.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلية عن مصادر مصرية في قناة السويس، قولها إن الناقلة "إيفر جيفن" التي تغلق الممر الملاحي لقناة السويس، زُحزحت لأول مرة ليل الجمعة بعد استخراج 20 مترا مكعبا من الرمال حولها.



و أشارت تقارير مصرية بالأمس، بالفعل، إلى تعليق جهود تعويم السفينة التي تغلق طريق الشحن الحيوي منذ يوم الثلاثاء، مشيرة إلى استئنافها اليوم السبت.

وإذا فشلت جهود تعويم السفينة، أبدت البحرية الأمريكية استعدادها لإرسال المساعدة إذا طلبت القاهرة ذلك، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وستبحث فرق الإنقاذ في تفريغ بعض حمولة "إيفير جيفن" والاستفادة من المد الربيعي المرتفع المقرر أن يبدأ ليلة الأحد لتحريك السفينة.

عرضت تركيا يوم الجمعة، إرسال زورق قطر لمساعدة مصر في تحرير السفينة التي ترفع علم بنما في الوقت الذي تواصل فيه مساعيها لإصلاح العلاقات مع خصومها الإقليميين.

وتأمل الشركة المالكة لسفينة "إيفر جيفن"، في إعادة تعويمها في وقت مبكر اليوم السبت، بعدما أجبرت الأزمة الشركات على إعادة توجيه الخدمات من ممر الشحن الحيوي إلى رأس الرجاء الصالح.

وفي مؤتمر صحفي في اليابان الجمعة، قال رئيس شركة "شوي كيسن" - المالكة للسفينة - لوسائل إعلام محلية، إنه لا توجد مؤشرات على حدوث أضرار بمحركاتها وأدواتها المختلفة.

وقال يوكيتو هيجاكي في مدينة إيماباري الغربية: "السفينة لا تتدفق إليها المياه، ولا توجد مشكلة في دفاتها ومراوحها، وبمجرد أن تطفو، يجب أن تكون قادرة على العمل"، وفقًا لصحيفة "أساهي شيمبون".