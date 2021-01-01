  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الإعلام العبري: السفينة الجانحة في قناة السويس زحزحت عن مكانها لأول مرة

السبت 27 مارس 2021 02:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلام العبري: السفينة الجانحة في قناة السويس زحزحت عن مكانها لأول مرة



القاهرة/سما/

توقفت جهود إعادة تعويم سفينة الحاويات العملاقة العالقة في قناة السويس، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة واستؤنفت اليوم السبت، بحسب تقارير إعلامية.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلية عن مصادر مصرية في قناة السويس، قولها إن الناقلة "إيفر جيفن" التي تغلق الممر الملاحي لقناة السويس، زُحزحت لأول مرة ليل الجمعة بعد استخراج 20 مترا مكعبا من الرمال حولها.


و أشارت تقارير مصرية بالأمس، بالفعل، إلى تعليق جهود تعويم السفينة التي تغلق طريق الشحن الحيوي منذ يوم الثلاثاء، مشيرة إلى استئنافها اليوم السبت.

وإذا فشلت جهود تعويم السفينة، أبدت البحرية الأمريكية استعدادها لإرسال المساعدة إذا طلبت القاهرة ذلك، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وستبحث فرق الإنقاذ في تفريغ بعض حمولة "إيفير جيفن" والاستفادة من المد الربيعي المرتفع المقرر أن يبدأ ليلة الأحد لتحريك السفينة.

عرضت تركيا يوم الجمعة، إرسال زورق قطر لمساعدة مصر في تحرير السفينة التي ترفع علم بنما في الوقت الذي تواصل فيه مساعيها لإصلاح العلاقات مع خصومها الإقليميين.

وتأمل الشركة المالكة لسفينة "إيفر جيفن"، في إعادة تعويمها في وقت مبكر اليوم السبت، بعدما أجبرت الأزمة الشركات على إعادة توجيه الخدمات من ممر الشحن الحيوي إلى رأس الرجاء الصالح.

وفي مؤتمر صحفي في اليابان الجمعة، قال رئيس شركة "شوي كيسن" - المالكة للسفينة - لوسائل إعلام محلية، إنه لا توجد مؤشرات على حدوث أضرار بمحركاتها وأدواتها المختلفة.

وقال يوكيتو هيجاكي في مدينة إيماباري الغربية: "السفينة لا تتدفق إليها المياه، ولا توجد مشكلة في دفاتها ومراوحها، وبمجرد أن تطفو، يجب أن تكون قادرة على العمل"، وفقًا لصحيفة "أساهي شيمبون".

#السفينة الجانحة #اسرائيل #مصر #سفينة ايفر غيفن #سفينة قناة السويس #تركيا

الأكثر قراءة اليوم

أبو مرزوق يتحدث عن الانتخابات وقائمة حماس وعلاقة الحركة بدحلان

بينَ من سيحل مكانه... قيادي بحماس: البرغوثي كان على رأس قائمة الحركة في الانتخابات

المؤرخ الإسرائيلي طاوب: إلى متى ستظل تحمل أساطيرك المتعفنة وتقول "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"؟

نملك معدات ليست عند الدول..بايدن يعلق على حادثة جنوح السفينة في قناة السويس

مصدر أمني مصري يوضح حقيقة واقعة العبث بعجلة أحد القطارات

صحيفة تكشف تفاصيل جديدة عن استهداف إسرائيل سفنًا إيرانية في البحر المتوسط

خيار أمام حكومة برئاسة لابيد وبينيت!.. ومحاولات لتشكيل حكومة بين نتنياهو وساعر بشرط

الأخبار الرئيسية

وزارة الصحة: تسجيل 23 حالة وفاة و 1319 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية

بر

شعث: قائمة فتح ستعتمد رسميا غدا والبرغوثي موافق عليها

الصحة بغزة: تسجيل 3 حالات وفاة و 605 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الداخلية

تنويه هام من الداخلية بغزة للمواطنين بشأن الاغلاق الليلي

توماس

السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة: واشنطن ستعيد فتح قنوات اتصال دبلوماسية مع فلسطين

اعلان سما رسائل