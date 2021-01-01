السودان: غرق مركب على متنها مسؤولون أمنيون في النيل

الخرطوم/سما/

ذكرت وسائل إعلام سودانية أن مركبا كانت تقل عناصر لجنة أمن بإحدى محليات الولاية الشمالية غرقت، بينما كانوا في طريقهم من أرقين إلى حلفا.

وبحسب صحيفة "الانتباهة" فإن المركب كانت تقل نحو 15 شخصا لا يزالون جميعا مفقودين، فيما ذكر موقع "سودان بوست" أن 5 من قيادات اللجنة لقوا حتفهم غرقا بالنيل، بينهم مدير شرطة حلفا والمدير التنفيذي ومدير جهاز الأمن وفرد من الاستخبارات كانوا في طريقهم لاستقبال وزير الداخلية حيث هبطت طائرته بمطار دنقلا وكان متوجها إلى أرقين.

وأثار الخبر تفاعلا واسعا وحزنا بين السودانيين على منصات التواصل الاجتماعي، كما نشرت وسائل إعلام عربية نقلا عن مصادرها أن هناك ناجين.