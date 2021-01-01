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ماذا قالت هند صبري في رسالة اعتذارها للجمهور... فيديو

السبت 27 مارس 2021 02:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماذا قالت هند صبري في رسالة اعتذارها للجمهور... فيديو



القاهرة/سما/

ذاع حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، أمس الجمعة، رسالة اعتذار الفنانة التونسية، هند صبري، والتي لم تتمكن من حضور تكريمها في دورته العاشرة.

وأكدت هند صبري في رسالتها المسجلة للجمهور أنها تعتذر عن عدم حضور تكريمها بسبب انشغالها بتصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد "هجمة مرتدة"، للحاق بعرضه في شهر رمضان، ويشاركها بطولته الفنان المصري، أحمد عز.

وقالت: "كما تعلمون فإن الأولوية دائما تكون للعمل، وأعتقد أن احترامنا لعملنا هو ما يجعلنا نكرم في مهرجانات كبيرة مثل مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وأنا متأكدة أنكم تتفهموا هذا".

كما حرصت هند صبري على تهنئة جمهورها بحلول أعياد الربيع".

وتجاهلت هند صبري في رسالتها أن سبب غيابها عن التكريم بالمهرجان هو إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، كما أعلنت صباح أمس الجمعة عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي.


ويأتي اعتذار هند صبري عن عدم حضور تكريمها في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بعدما دافعت عن نفسها، أمس الجمعة، من الانتقادات العنيفة التي طالتها عقب إعلان مشاركتها في موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري، لا سيما بعدما أعلنت عبر "إنستغرام" عن الرحلة الذهبية التي تجوب شوارع القاهرة، في الثالث من أبريل/ نيسان المقبل، وسيتم خلالها نقل 22 مومياء من المتحف المصري إلى متحف الحضارة، من بينها 18 لملوك وأربع ملكات، على أن يتم التحرك متزامنا مع 21 طلقة تحيّة لفراعنة مصر العظام.


وأوضحت في منشور لها: "استيقظت على سيل من الانتقادات والاعتراضات والتعليقات على مشاركتي في حدث نقل المومياوات الملكية فوجب التوضيح: أنا كتبت "فخورة بمشاركتي في هذا الحدث العظيم"، من اجتهد و قرّر أني مشاركة لوحدي؟ هل يجوز أن حدثاً بهذه الجلالة التاريخية، يرتقبه العالم بأكمله من فرط أهميته، تشارك فيه فنانة واحدة؟ ولو فنانة واحدة هل يعقل فعلا ان تكون مش مصرية أبّا عن جد؟".
وأضافت: "هذا الحدث يشارك فيه كبار نجوم مصر، والعديد منهم نشروا مثل الذي نشرته، ومشاركتهم أكبر من مشاركتي بكثير وهذا أمر طبيعي ومسلّم به ولا نقاش فيه، وأكررها: فخورة أني أشارك بجزء صغير جدا إلى جانب كبار نجوم مصر وعبرت عن حبي بهذه المشاركة. إلّلي فهم غير ذلك يبقى قاصد يفهم غلط. وقاصد يقلل من قيمة حضارته العظيمة بعنصريته و فكره الضيّق. مصر أكبر من كده بكتير .نقطة".

كما أعلنت هند صبري في نفس المنشور عن إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، قائلة: "صباح الخير، في البيت ومعزولة والحمد لله أيام معدودة تفصلني عن التعافي، إن شاء الله من دور كورونا وأعود للتصوير، ربنا يلطف بالجميع".

يشار إلى أن إدارة النسخة العاشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية قرر إلغاء الفقرات الفنية من حفل افتتاحه أمس، وكذلك السجادة الحمراء، تضامنا مع ضحايا حادث تصادم قطارين في مدينة سوهاج، أمس الجمعة.

#هند صبري #رسالة اعتذار هند صبري

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