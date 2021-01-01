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وزيرة الصحة المصرية تعلن مفاجأة: تراجع الوفيات في حادث قطاري سوهاج

السبت 27 مارس 2021 02:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة المصرية تعلن مفاجأة: تراجع الوفيات في حادث قطاري سوهاج



القاهرة/سما/


أعلنت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، اليوم السبت، تراجع عدد المتوفين في حادث قطاري سوهاج.

وبحسب بوابة "أخبار اليوم"، قالت زايد خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن "عدد ضحايا حادث قطاري سوهاج بلغ بعد التحقق 19 وفاة بالإضافة إلى أشلاء انتشلت في ثلاثة أكياس، ارتفاع عدد المصابين إلى 185 شخصا".


وأوضحت أنه "بعد التدقيق في أعداد الإصابات والوفيات، ونظرا لـ64 حالة إصابة ووفاة جرى نقلها من خلال الأهالي منهم 20 في حالة غيبوبة تامة نتيجة إصابات في الرأس ونزيف داخلي، فتم الإبلاغ بأنها جثامين".


وتابعت "لكن عندما قام فريق من الوزارة والنيابة والأجهزة والمحافظ وتم التدقيق في المستشفيات بالثلاث محافظات، تبين أن عدد الإصابات حتى هذه اللحظة 185 إصابة و19 جثمانا و3 أكياس أشلاء متفرقين في 3 مستشفيات".

وتابعت "ارتفاع الإصابات جاء نتيجة أن بعض الحالات المبلغ عنها بوفاة، تبين أنها في حالة غيبوبة فقط، منها 116 حالة كسور عظام، و20 في غيبوبة تامة، ​مشيرة إلى خروج 90 حالة من المستشفيات".

وكانت الحصيلة السابقة التي أعلنتها الصحة المصرية هي وفاة 32 مواطنا وإصابة 165 آخرين.
وتصادم ظهر أمس الجمعة، قطارا ركاب سكك حديدية في مدينة طهطا بصعيد مصر، وأدى الحادث لخروج عدد من عربات القطارين عن السكة وانقلابها، وسقوط قتلى وجرحى جراء الحادث.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه يتابع عن كثب الحادث الأليم، متوعدا كل من تسبب في الحادث بالجزاء الرادع دون استثناء.

#وزيرة الصحة المصرية #القاهرة #حادث قطاري سوهاج #تراجع الوفيات

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