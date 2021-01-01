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وزارة الصحة: تسجيل 23 حالة وفاة و 1319 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية

السبت 27 مارس 2021 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الصحة: تسجيل 23 حالة وفاة و 1319 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية



رام الله/سما/

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم السبت  تسجيل 23 حالة وفاة و 1319 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 2037 حالة في فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الكيلة  أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.6%،  فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.


وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "الخليل 114، قلقيلية 39، أريحا والأغوار 10، نابلس 86، ضواحي القدس 12،، جنين 27، رام الله والبيرة 102، بيت لحم 41، سلفيت 13، طوباس 17، طولكرم 33"، قطاع غزة  605، مدينة القدس 120.


وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "الخليل 340، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 23، نابلس 183، ضواحي القدس 83،  جنين 225، رام الله والبيرة 257، بيت لحم 278، سلفيت 57،، طوباس 56، طولكرم 60 "، قطاع غزة 200، مدينة القدس 275.
وتم تسجيل 17 حالة وفاة في الضفة الغربية:  " الخليل 5، قلقيلية 1، أريحا والأغوار 1، نابلس 2، جنين 2، رام الله والبيرة 1، بيت لحم 2، طولكرم 3"، وتم تسجيل 3 وفيات في قطاع غزة، و3 وفيات في مدينة القدس.


ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 197 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 63 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 676 مريضاً.


وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة70661، بينهم 6558 تلقوا الجرعتين من اللقاح، فيما بلغ مجموع الجرعات لجميع المطعمين حتى صباح اليوم70661 جرعة.

#وزارة الصحة الفلسطينية #مي الكيلة #فلسطين

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