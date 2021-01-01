هنية يعزي السيسي والشعب المصري بضحايا حادثة سوهاج

القاهرة / سما /

تقدم رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" بخالص عبارات التعزية وأعمق مشاعر المواساة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ومن أهالي ضحايا وجرحى تصادم قطارين في مدينة سوهاج أمس الجمعة.

وقال هنية في رسالة تعزية: لقد تلقينا في حركة حماس ببالغ الحزن والألم خبر تصادم قطارين في مدينة سوهاج والذي أسفر من وقوع عدد من الضحايا والجرحى.

ودعا هنية الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل، وأن يلهمهم جميل الصبر وحسن العزاء.

وأضاف هنية في رسالته أننا في حركة حماس وإذ نعبر عن تضامننا الكامل مع جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق وأهالي الضحايا والجرحى والمتضررين في هذا المصاب الأليم، لنسأل الله تعالى أن يحفظ مصر الشقيقة ويجنبها كل مكروه وسوء، ويديم عليها الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار.