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شعث: قائمة فتح ستعتمد رسميا غدا والبرغوثي موافق عليها

السبت 27 مارس 2021 01:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
شعث: قائمة فتح ستعتمد رسميا غدا والبرغوثي موافق عليها



رام الله/سما/

قال الممثل الشخصي لرئيس السلطة الفلسطينية، نبيل شعث، أن القيادي في حركة "فتح" الأسير مروان البرغوثي موافق على قائمة الحركة التي ستخوض انتخابات المجلس التشريعي القادمة.

وأكد  شعث في تصريح صحفي اليوم السبت، بأن "القائمة الرسمية لحركة فتح ستعتمد يوم غدًا الأحد، وسيجري تسجيلها رسميًا يوم الثلاثاء".

وذكر أنّ عضو اللجنة المركزية السابق لحركة فتح ناصر القدوة، "يبدو أنه لا يريد التراجع عن تشكيل قائمة أخرى؛ لكن قد يعدل عن رأيه إذا ما وجد القائمة الرئيسية للحركة، وهذا أمر مناط به".

وأشار "شعث" إلى أن أي قائمة أخرى غير قائمة فتح الرسمية هي لا تمثل الحركة ولا علاقة لها به.

وكان ناصر القدوة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح السابق، قد أعلن عن عدم تراجعه في تشكيل قائمة انتخابية.

#مروان البرغوثي #نبيل شعث #قائمة فتح #ناصر القدوة #الانتخابات الفلسطينية

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