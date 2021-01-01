  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"بارقة أمل" لانتهاء أزمة قناة السويس.. "المحركات عادت للعمل"

السبت 27 مارس 2021 01:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
"بارقة أمل" لانتهاء أزمة قناة السويس.. "المحركات عادت للعمل"



القاهرة/سما/

أبدى رئيس شركة "شوي كيسن كايشا" اليابانية المالكة للناقلة العالقة في قناة السويس، أمله في تعويم السفينة مساء السبت، في وقت قال مصدر مصري إن محركات الناقلة عادت إلى العمل، في مؤشرات على قرب نهاية الأزمة التي تؤثر على التجارة الدولية.


وقال يوكيتو هيغاكي خلال مؤتمر صحفي: "إننا بصدد إزالة الترسبات باستخدام أدوات تجريف إضافية" متوقعا تحرير سفينة "إيفر غيفن" مساء السبت، وفق "فرانس برس".

وأوضح هيغاكي متحدثا من إيماباري بغرب اليابان أن "المياه لا تتسرب إلى السفينة. ليس هناك أي مشكلة في الدفات والمراوح. وبعد تعويمها، يفترض أن يكون بإمكانها الإبحار".

وفي السياق ذاته، دخلت عمليات إعادة تعويم السفينة الجانحة "ايفر غيفن" يومها الخامس، وعلمت "سكاي نيوز عربية" من مصدر مطلع  في قناة السويس أن 9 قاطرات عملاقة بدأت الليلة الماضية إجراء مناورة لتعويم السفينة.

وأضاف المصدر أنه تمت السيطرة على دفة السفينة وتشغيل محركاتها.

وكانت هيئة قناة السويس قد أعلنت، الجمعة، إزالة 17 ألف متر مكعب من الرمال المحيطة بمقدمة السفينة بما يعادل 80 بالمئة من الكمية المستهدف إزالتها البالغة 20 ألف متر مكعب، لكي تتمكن جهود التعويم من تحرير السفينة.

ومن المرتقب مشاركة الولايات المتحدة في جهود التعويم بعد ترحيب هيئة قناة السويس بالعرض الأميركي.

وكانت السفينة، التي ترفع علم بنما وتنقل البضائع بين آسيا وأوروبا، وتملكها شركة يابانية، جنحت الثلاثاء في قناة السويس، مما أدى إلى تعليق حركة الملاحة البحرية فيها.

وقناة السويس، التي يبلغ طولها نحو 200 كيلومتر، ممر مائي في غاية الأهمية للتجارة الدولية، إذ يمر فيها نحو 30 بالمئة من حجم حاويات الشحن في العالم.

#ازمة قناة السويس #سفينة ايفر غيفن #سفينة قناة السويس #هيئة قناة السويس

الأكثر قراءة اليوم

مشاهد مروعة..فيديو من داخل قطار سوهاج المقلوب توثق الرعب والخوف

بينَ من سيحل مكانه... قيادي بحماس: البرغوثي كان على رأس قائمة الحركة في الانتخابات

المؤرخ الإسرائيلي طاوب: إلى متى ستظل تحمل أساطيرك المتعفنة وتقول "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"؟

نملك معدات ليست عند الدول..بايدن يعلق على حادثة جنوح السفينة في قناة السويس

مصدر أمني مصري يوضح حقيقة واقعة العبث بعجلة أحد القطارات

صحيفة تكشف تفاصيل جديدة عن استهداف إسرائيل سفنًا إيرانية في البحر المتوسط

خيار أمام حكومة برئاسة لابيد وبينيت!.. ومحاولات لتشكيل حكومة بين نتنياهو وساعر بشرط

الأخبار الرئيسية

بر

شعث: قائمة فتح ستعتمد رسميا غدا والبرغوثي موافق عليها

الصحة بغزة: تسجيل 3 حالات وفاة و 605 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الداخلية

تنويه هام من الداخلية بغزة للمواطنين بشأن الاغلاق الليلي

توماس

السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة: واشنطن ستعيد فتح قنوات اتصال دبلوماسية مع فلسطين

الرجوب يتحدث عن تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية مساء الجمعة

اعلان سما رسائل