القدرة: الإغلاق الليلي يبدأ مساء اليوم من أجل كسر حدّة انتشار كورونا

غزة/سما/

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة،"إننا نبدأ، مساء اليوم السبت، في إجراءات الإغلاق الليلي في تمام الساعة التاسعة مساءً من أجل كسر حدة انتشار فيروس "كورونا" في قطاع غزة.

وبشأن عدد الأشخاص الذين تلقوا لقاح "كورونا"، أوضح القدرة، في حديثٍ (لإذاعة صوت الشعب)"، أنّه تم تطعيم 15 ألف و921 شخص حتى الـ24 ساعة الأخيرة بلقاح "كورونا".

وأضاف: "أنّ وزارة الصحة وصل لها حتى هذا اليوم، 81 ألف جرعة من لقاحات "كورونا" آخرها لقاح "كوفاكس"، لافتاً إلى الصحة تحتاج نحتاج تطعيم 150 ألف مواطن وكادر عامل في مواجهة الوباء.





وأكّد القدرة على أنّ التواصل مع شركاء وزارة الصحة ما يزال مستمرًا من أجل توفير المزيد من اللقاحات والاستمرار في عملية التطعيم.