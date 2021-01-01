  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

القدرة: الإغلاق الليلي يبدأ مساء اليوم من أجل كسر حدّة انتشار كورونا

السبت 27 مارس 2021 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدرة: الإغلاق الليلي يبدأ مساء اليوم من أجل كسر حدّة انتشار كورونا



غزة/سما/

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة،"إننا نبدأ،  مساء اليوم السبت، في إجراءات الإغلاق الليلي  في تمام الساعة التاسعة مساءً من أجل كسر حدة انتشار فيروس "كورونا" في قطاع غزة.

وبشأن عدد الأشخاص الذين تلقوا لقاح "كورونا"، أوضح القدرة، في حديثٍ (لإذاعة صوت الشعب)"، أنّه تم تطعيم 15 ألف و921 شخص حتى الـ24 ساعة الأخيرة بلقاح "كورونا".

وأضاف: "أنّ وزارة الصحة وصل لها حتى هذا اليوم، 81 ألف جرعة من لقاحات "كورونا" آخرها لقاح "كوفاكس"، لافتاً إلى الصحة تحتاج نحتاج تطعيم 150 ألف مواطن وكادر عامل في مواجهة الوباء.


 
وأكّد القدرة على أنّ التواصل مع شركاء وزارة الصحة ما يزال مستمرًا من أجل توفير المزيد من اللقاحات والاستمرار في عملية التطعيم.

#وزارة الصحة بغزة #انتشار فيروس كورونا #قطاع غزة #فيروس كورونا #وباء كورونا #كورونا في غزة

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية تكشف تفاصيل الرسالة التي نقلتها اسرائيل للسلطة الفلسطينية

مشاهد مروعة..فيديو من داخل قطار سوهاج المقلوب توثق الرعب والخوف

بينَ من سيحل مكانه... قيادي بحماس: البرغوثي كان على رأس قائمة الحركة في الانتخابات

المؤرخ الإسرائيلي طاوب: إلى متى ستظل تحمل أساطيرك المتعفنة وتقول "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"؟

نملك معدات ليست عند الدول..بايدن يعلق على حادثة جنوح السفينة في قناة السويس

مصدر أمني مصري يوضح حقيقة واقعة العبث بعجلة أحد القطارات

صحيفة تكشف تفاصيل جديدة عن استهداف إسرائيل سفنًا إيرانية في البحر المتوسط

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة: تسجيل 3 حالات وفاة و 605 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الداخلية

تنويه هام من الداخلية بغزة للمواطنين بشأن الاغلاق الليلي

توماس

السفيرة الأمريكية للأمم المتحدة: واشنطن ستعيد فتح قنوات اتصال دبلوماسية مع فلسطين

الرجوب يتحدث عن تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية مساء الجمعة

القدوة

القدوةلـCNN: لدينا آمال كبيرة في التغيير والإصلاح خلال الانتخابات المقبلة إن تمت

اعلان سما رسائل