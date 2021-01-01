جبهة العمل الطلابي بغزة : نرفض قرار تعيين مجلس طلبة بالتزكية في الجامعة الإسلامية

غزة / سما /







قالت جبهة العمل الطلابي التقدمية انه ترفض قرار إدارة الجامعة الإسلامية بغزة بإعتماد مجلس طلبة جديد بنظام التزكية مطالبة الجامعة بالتراجع الفوري عن القرار.



وقالت الجبهة في بين وصل "سما" انه "ترفض جملةً وتفصيلاً هذا القرار، الذي يُكرس منطق الهيمنة والتفرد من إطار طلابي بعينه على القرار داخل الجامعة، ويرهن العمل الطلابي لمزاجه الخاص بعيداً عن الشراكة بين مختلف الأطر الطلابية في اتخاذ القرار" مطالبة " إدارة الجامعة بالتراجع عنه، وإجراء حوار مفتوح بين مختلف الأطر الطلابية للاتفاق على إجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة، تفرز ممثلين عنهم جميعاً".

واضاف البيان "إن تكريس الأمر الواقع من قبل إدارة الجامعة بفرض هذا القرار على الحركة الطلابية وكافة الأطر الطلابية، ليس فقط ضرب لمبدأ التعددية السياسية والنقابية، بل إلغاء للآخر وإنكار لوجوده، ولا يكفل جسم طلابي تمثيلي وجمعي لكل أطياف العمل الطلابي داخل الجامعة، كلٌ حسب حجمه ووزنه".

وتابعت الجبهة "كنا ولا زلنا وسنبقى نناضل من أجل إجراء انتخابات ديمقراطية وفق نظام التمثيل النسبي الكامل في كافة جامعات قطاع غزة وخاصة في الجامعة الإسلامية، فهي الأسلوب الأمثل والواضح لأن يقرر الطالب من يمثله، وصولاً لإشاعة مناخ طلابي وتعليمي صحيح تسوده روح التعاون والشراكة، والنضال المتواصل من أجل انتزاع حقوق الطلبة".

واوضحت "إن إجراء انتخابات لمجالس الطلبة على مستوى جامعات قطاع غزة، يوفر مناخات إيجابية لإنجاح أي انتخابات على المستوى الوطني العام.

تعاهد جبهة العمل الطلابي التقدمية الطلبة وجميع الأطر وأبناء شعبنا، بأنها ستكون دوماً المدافع الصلب والمبدئي في وجه أي قرارات تتناقض ومصلحة الطالب ومسيرته التعليمية، وستواصل نضالها من أجل تكريس شعارها الثابت ( جامعة شعبية، تعليم ديمقراطي، ثقافة وطنية).

