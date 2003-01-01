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الأسير ماهر أبو ريان يُعلق إضرابه عن الطعام

السبت 27 مارس 2021 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسير ماهر أبو ريان يُعلق إضرابه عن الطعام



الخليل/سما/

 علّق الأسير ماهر أبو ريان من الخليل، إضرابًا عن الطعام، شرع به قبل أيام احتجاجًا على مماطلة إدارة سجون الاحتلال في توفير العلاج له.

وأوضح نادي الأسير في بيان، السبت، أن تعليق الإضراب جاء بعد تعيين موعد لنقل الأسير أبو ريان (43 عامًا) إلى المستشفى، لإجراء الفحوص الطبية اللازمة له، ولتحديد موعد لإجراء عملية جراحية لاحقًا.

ولفت نادي الأسير إلى أن الأسير أبو ريان، يعاني من مشاكل عديدة في الجهاز التنفسي، نتجت منذ اعتقاله عام 2003، وواجه على مدار السنوات الماضية، مماطلة إدارة سجون الاحتلال في تقديم العلاج اللازم له، والتي ادعت أن الأسير أبو ريان وقّع على ورقة يرفض فيها إجراء العملية الجراحية حتّى تتنصل من تقديم العلاج اللازم له، ما اضطرّ الأسير إلى خوض معركة جديدة على مدار عامين في محاكم الاحتلال لنفي ادعاء إدارة السجون، وللإقرار بضرورة إجراء عملية له.

يُشار إلى أن الأسير أبو ريان محكوم بالسّجن (25 عامًا)، ويقبع في سجن "النقب".

#الاسير ماهر ابوريان #اسرى فلسطينيون

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