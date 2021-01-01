جنين: تسجيل حالتي وفاة و121 إصابة جديدة

جنين/سما/

أعلن محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب اليوم السبت تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا، ليرتفع إلى 206 عدد حالات الوفاة في المحافظة منذ بدء الجائحة.

كما سجلت 121 إصابة جديدة بالفيروس مقابل 225 حالة شفاء خلال الساعات ال24 الماضية، ليصبح عدد الحالات النشطة في المحافظة 1960 حالة موزعة على النحو الآتي:

- عزل منزلي: 1888.

- مستشفى جنين : 34 حالة من بينها 9 حالات بالعناية المكثفة.

- مستشفى ابن سينا: 15 حالة من بينها 6 حالات بالعناية المكثفة.

- المستشفى العسكري: 9 حالات من بينها 3 حالات بالعناية المكثفة.

- مستشفى كشدة: 13 حالة من بينها