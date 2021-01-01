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الصحة العالمية تحذر من عرض لقاحات مغشوشة مضادة لكورونا

السبت 27 مارس 2021 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية تحذر من عرض لقاحات مغشوشة مضادة لكورونا



جنيف/سما/

أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها بشأن احتمال قيام جماعات إجرامية باستغلال الطلب العالمي الهائل، على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

جاء ذلك بعد أن أبلغت عدة وزارات صحة وسلطات وطنية تنظيمية ومنظمات مشتريات عامة عن تلقيها عروضا مشبوهة لتزويدها باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وحذر مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، خلال المؤتمر الصحفي الاعتيادي في جنيف، من قيام جماعات إجرامية بإعادة استخدام قوارير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستخدمة والفارغة، وبيع منتجات مغشوشة عبر الإنترنت، خاصة عبر الشبكة المظلمة.

وقال: "نحث على التخلص الآمن من قوارير اللقاح المستخدمة والفارغة، أو إتلافها لمنع إعادة استخدامها من قبل الجماعات الإجرامية".

وأضاف: "ونحث جميع الناس على عدم الحصول على اللقاحات المضادة لهذا الفيروس خارج برامج التطعيم التي تديرها الحكومة"، مشيرا إلى أن "أي لقاح يتم شراؤه خارج هذه البرامج، ربما يكون دون المستوى المطلوب أو مزيفا، وأنه قد يتسبب بأضرار جسيمة"

ولفت غيبرييسوس إلى أن أي ضرر ناتج عن منتج مزيف لا يعكس سلامة اللقاح المضاد لفيروس كورونا الأصلي، مؤكدا أن منظمة الصحة العالمية على دراية بتقارير أخرى عن الفساد وإعادة استخدام قوارير اللقاح الفارغة.


وأكمل: "يجب الإبلاغ عن أي عملية بيع مريبة للقاحات إلى السلطات الوطنية التي ستبلغ منظمة الصحة العالمية".

وفي جهة أخرى، أوضح مدير عام منظمة الصحة العالمية قائلا: "لم يتبق سوى 15 يوما قبل اليوم الـ100، وهناك 36 دولة لا تزال تنتظر اللقاحات ضد فيروس كورونا كي تبدأ بتطعيم العاملين الصحيين وكبار السن".

ومن بين تلك الدول الـ36، من المقرر أن تتلقى 16 دولة جرعات أولى من برنامج "كوفاكس" (برنامج توزيع القاحات المضادة لفيروس كورونا على الدول الفقيرة)، في غضون الأيام الـ15 المقبلة، وهذا يترك 20 دولة بانتظار اللقاحات، بحسب منظمة الصحة العالمية.

#الصحة العالمية #وباء كورونا #فيروس كورونا #منظمة الصحة العالمية #استغلال الطلب العالمي

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