الجامعة العربية ترحب بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين موريتانيا وقطر

القاهرة/سما/

أعربت جامعة الدول العربية عن ترحيبها بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين موريتانيا وقطر، والاتفاق على إعادة فتح السفارتين لدى البلدين في أقرب الآجال.



وأشار مصدر مسؤول في الجامعة إلى أن هذه الخطوة "تصب في اتجاه تصفية الأجواء العربية، ورأب الصدع بين الإخوة، وتعيد اللحمة للنسيج العربي".

كما أشاد المصدر بـ"الدور المهم الذي لعبته سلطنة عمان في الوساطة بين البلدين ، والتي قامت بمواكبة المحادثات بين البلدين عبر اتصالات مكثفة خلال الأسابيع الأخيرة، بما مهد السبيل أمام استعادة العلاقات".



وكانت وزارة الخارجية الموريتانية قد أعلنت الأحد الماضي، أن قرار استئناف العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر جاء بعد "مساع حميدة" من سلطنة عمان، وسبقته "اتصالات مكثفة" على مدار الأسابيع المنصرمة، دون أن تحدد موعد فتح السفارتين.