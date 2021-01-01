  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

الجامعة العربية ترحب بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين موريتانيا وقطر

السبت 27 مارس 2021 12:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجامعة العربية ترحب بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين موريتانيا وقطر



القاهرة/سما/

أعربت جامعة الدول العربية عن ترحيبها بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين موريتانيا وقطر، والاتفاق على إعادة فتح السفارتين لدى البلدين في أقرب الآجال.


وأشار مصدر مسؤول في الجامعة إلى أن هذه الخطوة "تصب في اتجاه تصفية الأجواء العربية، ورأب الصدع بين الإخوة، وتعيد اللحمة للنسيج العربي".

كما أشاد المصدر بـ"الدور المهم الذي لعبته سلطنة عمان في الوساطة بين البلدين ، والتي قامت بمواكبة المحادثات بين البلدين عبر اتصالات مكثفة خلال الأسابيع الأخيرة، بما مهد السبيل أمام استعادة العلاقات".


وكانت وزارة الخارجية الموريتانية قد أعلنت الأحد الماضي، أن قرار استئناف العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر جاء بعد "مساع حميدة" من سلطنة عمان، وسبقته "اتصالات مكثفة" على مدار الأسابيع المنصرمة، دون أن تحدد موعد فتح السفارتين.

#جامعة الدول العربية #موريتانيا #قطر #العلاقات القطرية الموريتانية

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية تكشف تفاصيل الرسالة التي نقلتها اسرائيل للسلطة الفلسطينية

مشاهد مروعة..فيديو من داخل قطار سوهاج المقلوب توثق الرعب والخوف

بينَ من سيحل مكانه... قيادي بحماس: البرغوثي كان على رأس قائمة الحركة في الانتخابات

المؤرخ الإسرائيلي طاوب: إلى متى ستظل تحمل أساطيرك المتعفنة وتقول "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"؟

نملك معدات ليست عند الدول..بايدن يعلق على حادثة جنوح السفينة في قناة السويس

مصدر أمني مصري يوضح حقيقة واقعة العبث بعجلة أحد القطارات

صحيفة تكشف تفاصيل جديدة عن استهداف إسرائيل سفنًا إيرانية في البحر المتوسط

الأخبار الرئيسية

بر

شعث: قائمة فتح ستعتمد رسميا غدا والبرغوثي موافق عليها

الصحة بغزة: تسجيل 3 حالات وفاة و 605 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الداخلية

تنويه هام من الداخلية بغزة للمواطنين بشأن الاغلاق الليلي

توماس

السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة: واشنطن ستعيد فتح قنوات اتصال دبلوماسية مع فلسطين

الرجوب يتحدث عن تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية مساء الجمعة

اعلان سما رسائل