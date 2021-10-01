طالع .. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد

غزة/سما/

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية في غزة، السبت، عن كشف وآلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد 28 مارس 2021.

وأفادت هيئة المعابر في بيان لها بأن السفر عبر معبر رفح غدا الأحد سيكون للمتبقي من الحافلة الخامسة + الحافلة السادسة الكشف السابق رقم (2021/9).

وشددت الهيئة على ضرورة التواجد غداً الساعة 8 صباحاً بالتوقيت الجديد في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.

وقالت إنه سيتم إجراء فحص كورونا للحافلات (من الأولى حتى الثالثة) من الكشف الجديد رقم (2021/10)، غداً الأحد في المراكز الصحية المعلن عنها بجميع المحافظات، داعية إلى انتظار إعلان بخصوص موعد سفرهم.

وأضافت أنه سيتم إجراء فحص كورونا للحافلات (من الرابعة حتى السادسة) من الكشف الجديد، يوم الإثنين، داعية انتظار إعلان بخصوص موعد سفرهم.

وأشارت إلى ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مؤكدة أهمية إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

رابط الكشف الجديد (2021/10):