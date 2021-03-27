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البزم يكشف عن الفئة الوحيدة المستثناة من قرار الإغلاق الليلي في قطاع غزة

السبت 27 مارس 2021 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البزم يكشف عن الفئة الوحيدة المستثناة من قرار الإغلاق الليلي في قطاع غزة



غزة/سما/

أكد اياد البزم الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة اليوم السبت 27/3/2021 ، ان قرار الاغلاق الليلي يبدأ اليوم في قطاع غزة في تمام الساعة التاسعة مساءً ، حيث سيتم منع الحركة للأفراد والسيارات بشكل كامل ، بالإضافة لإغلاق المنشآت لمنع تفشي وباء كورونا وكسر منحى الارتفاع في الاصابات .

وقال البزم خلال تصريحات لصوت القدس " ان المستثنى الوحيد من قرار الاغلاق الليلي هي الصيدليات ، مشيراً الى ان المخابز ستكون مغلقة ايضاً ضمن باقي المنشآت .

وبشأن التساؤل حول صلاة التراويح ، أوضح انه من السابق لأوانه الحديث بشأن تأثير الاغلاق على صلاة التراويح ، كون ان وزارة الداخلية ستقوم بتقييم أسبوعي بشأن الحالة الوبائية ، وقرار رفع أي اجراءات منوط بتحسن الحالة الوبائية في القطاع .

ومن المقرر ان تبدأ وزارة الداخلية بقطاع غزة اليوم السبت 27/3/2021 ،  بتطبيق القرارات التي أفرزتها اللجنة الوبائية لكسر منحى الاصابات بفيروس كورونا بعد ان شهد قطاع غزة ارتفاعاً كبيراً في اعداد الاصابات  ، حيث انه من المقرر العودة لفرض الاغلاق الليلي اعتباراً من اليوم في تماما الساعة 9:00 مساءً.

وقالت الداخلية خلال بيان سابق لها انه سيتم بدءً من اليوم منع إقامة بيوت العزاء وحفلات الأفراح في الشوارع ، واقتصار عدد الحضور في صالات الأفراح على 100 شخص فقط، مشيرة ًالى انه في حال عدم الالتزام سيتم اتخاذ إجراءات فورية بإغلاق الصالات.

وبينت الداخلية انه سيتم منع التجمعات في الأماكن العامة والمتنزهات، بالإضافة الى تكثيف المتابعة الميدانية من قبل الشرطة ومباحث كورونا لكافة المنشآت التي تقدم الخدمة للمواطنين.

ويشار الى قطاع غزة يشهد زيادة ملحوظة في أعداد الاصابات لترتفع نسبة الاصابات خلال اسبوع من 8% الى 21% مما يشكل خطر على القطاع الذي تعافي بشكل بسيط خلال الاسابيع الماضية من الارتفاع الكبير في اعداد الاصابات .

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