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"مندلبليت" يطالب نتنياهو وغانتس بتعيين وزير للعدل

السبت 27 مارس 2021 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"مندلبليت" يطالب نتنياهو وغانتس بتعيين وزير للعدل



القدس المحتلة/سما/

طالب المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتعيين وزراء للوزارات التي لا يتولى شؤونها وزير بصورة فعلية، بحسب ما أفاد موقع مكان العبري.
 
وأصدر مندلبليت رأيا قانونيا للحكومة يقضي بانتهاء الفترة القانونية لتولي بعض أعضائها وزارات أخرى بالوكالة، موضحا أن عدم تعيين وزراء لها يمس بالمصلحة العامة.

وطالب مندلبليت في الرسالة التي وجهها لنتنياهو بتعيين وزير للعدل فورا لأهمية هذا المنصب.
 

وفي أعقاب رسالة المستشار توجه رئيس الحكومة البديل بيني غانتس إلى رئيس الوزراء نتنياهو وطالبه بطرح الموضوع للتصويت عليه خلال جلسة مجلس الوزراء القريبة يوم الاثنين المقبل.
 

 يشار إلى أن وزير العدل مخول بصلاحيات مهمة لا يمكن توكيلها إلى وزراء آخرين.

#أفيحاي مندلبليت #بيني غانتس #بنيامين نتنياهو #وزير العدل الاسرائيلي

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