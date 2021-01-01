محادثات حثيثة لإيجاد مخرج للأزمة السياسية في إسرائيل

القدس المحتلة/سما/

أجرى نفتالي بينيت رئيس حزب "يمينا" خلال اليومين الأخيرين محادثات مع رؤساء الليكود ويش عتيد وشاس وكاول لفان ويهدوت هتوراة والعمل ويسرائيل بيتنا وتكفا حداشا وميرتس.



ونقلت قناة "كان" العبرية عن بينت قوله إنه "يتعين تخليص إسرائيل من حالة الفوضى لتعود الدولة وتؤدي مهامها بشكل سوي".

من جهته، قال رئيس كحول لافان بيني غانتس إنه سيعمل على تشكيل حكومة مستقيمة تعنى بالدولة وليس بمحاكمة يواجهها شخص متهم جنائيا.

وأضاف غانتس أن هناك اتصالات ولقاءات مع كل من يلتزم بتغيير الأوضاع، مؤكدا أنه سيحافظ على الديموقراطية من داخل الحكومة إلى حين يتم استبدالها.

بدوره، دعا زعيم حزب "تكفا حداشا" جدعون ساعر هو الآخر نتنياهو الى اعتزال الحياة السياسية "إذا كانت دولة إسرائيل أهم من استمرار تشبثه بسدة الحكم"