  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

محادثات حثيثة لإيجاد مخرج للأزمة السياسية في إسرائيل

السبت 27 مارس 2021 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محادثات حثيثة لإيجاد مخرج للأزمة السياسية في إسرائيل



القدس المحتلة/سما/

أجرى نفتالي بينيت رئيس حزب "يمينا" خلال اليومين الأخيرين محادثات مع رؤساء الليكود ويش عتيد وشاس وكاول لفان ويهدوت هتوراة والعمل ويسرائيل بيتنا وتكفا حداشا وميرتس.
 
ونقلت قناة "كان" العبرية عن بينت قوله إنه "يتعين تخليص إسرائيل من حالة الفوضى لتعود الدولة وتؤدي مهامها بشكل سوي".

من جهته، قال رئيس كحول لافان بيني غانتس إنه سيعمل على تشكيل حكومة مستقيمة تعنى بالدولة وليس بمحاكمة يواجهها شخص متهم جنائيا.

وأضاف غانتس أن هناك اتصالات ولقاءات مع كل من يلتزم بتغيير الأوضاع، مؤكدا أنه سيحافظ على الديموقراطية من داخل الحكومة إلى حين يتم استبدالها.

بدوره، دعا زعيم حزب "تكفا حداشا" جدعون ساعر هو الآخر نتنياهو الى اعتزال الحياة السياسية "إذا كانت دولة إسرائيل أهم من استمرار تشبثه بسدة الحكم"

#اتصالات #اسرائيل #يسرائيل بيتنا #كان العبرية #انتخابات الكنيست #الانتخابات الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية تكشف تفاصيل الرسالة التي نقلتها اسرائيل للسلطة الفلسطينية

مشاهد مروعة..فيديو من داخل قطار سوهاج المقلوب توثق الرعب والخوف

بينَ من سيحل مكانه... قيادي بحماس: البرغوثي كان على رأس قائمة الحركة في الانتخابات

المؤرخ الإسرائيلي طاوب: إلى متى ستظل تحمل أساطيرك المتعفنة وتقول "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"؟

نملك معدات ليست عند الدول..بايدن يعلق على حادثة جنوح السفينة في قناة السويس

مصدر أمني مصري يوضح حقيقة واقعة العبث بعجلة أحد القطارات

الإعلام الاسرائيلي يعقب على حادثة سفينة قناة السويس

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة: تسجيل 3 حالات وفاة و 605 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الداخلية

تنويه هام من الداخلية بغزة للمواطنين بشأن الاغلاق الليلي

توماس

السفيرة الأمريكية للأمم المتحدة: واشنطن ستعيد فتح قنوات اتصال دبلوماسية مع فلسطين

الرجوب يتحدث عن تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية مساء الجمعة

القدوة

القدوةلـCNN: لدينا آمال كبيرة في التغيير والإصلاح خلال الانتخابات المقبلة إن تمت

اعلان سما رسائل