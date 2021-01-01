تنويه هام من الداخلية بغزة للمواطنين بشأن الاغلاق الليلي

غزة/سما/

من المقرر أنّ تبدأ وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، في تنفيذ فرض الإغلاق الليلي، في كافة محافظات القطاع، بدءً من مساء اليوم السبت، للحد من تقشي فيروس "كورونا".

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت، يوم الثلاثاء الماضي، في تصريحٍ صحفي، عن سلسلة إجراءات وقائية جديدة، نتيجة ارتفاع المنحى الوبائي مجدداً بمحافظات القطاع.

و أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم السبت، تنويهاً مهماً للمواطنين، بشأن فرض الإغلاق الليلي في القطاع.

وقالت الداخلية في تصريح مقتضب "تبدأ اليوم السبت تنفيذ إجراءات فرض الإغلاق الليلي في كافة محافظات القطاع وذلك تمام الساعة 9:00 مساء بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد".

وأكدت الداخلية أنه سيتم تكثيف المتابعة الميدانية من قبل الشرطة ومباحث كورونا لكافة المنشآت التي تقدم الخدمة للمواطنين، والعمل على زيادة الإجراءات في ضبط الأسواق الشعبية، وتحقيق التباعد، واتخاذ كافة إجراءات السلامة.



وكانت اللجنة الحكومية أعلنت منتصف الأسبوع الماضي، عزمها تشديد الإجراءات في القطاع في الارتفاع الكبير في عدد الإصابات، ودخول القطاع في موجة جديدة من كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الليلة الماضية، تسجيل 687 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال ٢٤ ساعة الماضية، مشيرة إلى أن عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 2982عينة، بنسبة إصابة حوالي ٢١٪.