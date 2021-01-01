الصحة بغزة: تسجيل 3 حالات وفاة و 605 إصابة جديدة بفيروس كورونا

غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم السبت، تسجيل 3 حالات وفاة و605 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال ٢٤ ساعة الماضية، مشيرة إلى أن عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 2800 عينة، بنسبة إصابة حوالي ٢١٪.

وأوضحت الوزارة في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا، أن الاجمالي التراكمي للمصابين منذ مارس الماضي بلغ 62070 إصابة منها 5232 حالة نشطة.

وأشارت إلى أن عدد حالات الوفاة بلغ 598 حالة بعد تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، فيما بلغت إحصائية المتعافين من فيروس كورونا في قطاع غزة 56240 حالة، بعد تسجيل 200 حالة تعافي.



وأكدت أن اجمالي الحالات التي تحتاج الى رعاية طبية داخل المستشفى 190 حالة، من بينها 109 حالة خطيرة وحرجة.

وأوضحت أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 81600 جرعة، مبينة أن الذين تلقوا الجرعات 15921 شخص.