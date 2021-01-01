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فيسبوك تجمد صفحة الرئيس الفنزويلي لهذا السبب..

السبت 27 مارس 2021 10:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيسبوك تجمد صفحة الرئيس الفنزويلي لهذا السبب..



واشنطن/سما/

قال متحدث باسم شركة "فيسبوك"، اليوم السبت، "إن فيسبوك جمدت صفحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، لانتهاكها سياسات تحظر نشر معلومات خاطئة عن كوفيد -19، من خلال الترويج للعلاج الذي يزعم دون دليل أنه يمكن أن يعالج المرض".

ووفقا لما نشرت "رويترز"، اليوم السبت، أوضح متحدث باسم الشركه لها: "أن فيسبوك أزالت مقطع فيديو يروج فيه مادورو للأدوية لأنه ينتهك بذلك سياستها ضد الادعاءات الكاذبة بأن شيئا ما يمكن أن يضمن الوقاية من الإصابة بـ كوفيد -19 أو يمكن أن يضمن التعافي منه".


وقال المتحدث لرويترز "نتبع إرشادات منظمة الصحة العالمية التي تقول إنه لا يوجد حاليا دواء لعلاج الفيروس"، وأضاف "نظرا للانتهاكات المتكررة لقواعدنا، نقوم أيضا بتجميد الصفحة لمدة 30 يوما، ستكون خلالها للقراءة فقط".
وأعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، سابقا، توصل بلاده لمضاد لفيروس كورونا المستجد، واصفا إياه بـ"المعجزة".

وقال مادورو في خطاب متلفز له، "إن عشرة قطرات تحت اللسان... ثم تحصل المعجزة"، لافتا إلى أنها تحيد فيروس كورونا بنسبة 100% عند استخدامها كل 4 ساعات.


قال مادورو في فبراير/شباط إن مقاطع الفيديو على فيسبوك "خاضعة للرقابة" والتي يظهر فيها "كارفاتيفير". وكان قد قال في الماضي إنه عومل حلفاؤه معاملة غير عادلة من قبل شركات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك ما يسميه التعليق التعسفي للحسابات.

يستخدم مادورو بشكل متكرر وسائل التواصل الاجتماعي بما في ذلك فيسبوك و"تويتر"، وفي بعض الأحيان يبث خطابات عبر "فيسبوك لايف".

#فيسبوك #الرئيس الفنزويلي #نيكولاس مادورو #كوفيد 19 #رويترز

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