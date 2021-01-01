قياديون في الليكود ينتقدون نتنياهو بشدة لهذا السبب...

القدس المحتلة/سما/

يوجه قياديون في حزب الليكود انتقادات شديدة إلى زعيم الحزب ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على خلفية نتائج انتخابات الكنيست الرابعة، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية. إلا أن هؤلاء القياديين يرفضون توجيه هذه الانتقادات بشكل علني. ويذكر أن قوة معسكر نتنياهو بعد صدور النتائج النهائية للانتخابات هي 59 عضو كنيست وبضمنهم 7 أعضاء كنيست من حزب "يمينا"، الذي ليس مؤكدا بعد أنه سينضم إلى نتنياهو.

وتتركز الانتقادات داخل الليكود تجاه نتنياهو بأنه أدار الحملة الانتخابية لوحده ومن دون الاستعانة بأعضاء حزبه، إلى جانب نتيجة الانتخابات وحصول الليكود على 30 مقعدا في الكنيست، فيما كان نتنياهو يتحدث في بداية الحملة عن حصول الليكود على 40 مقعدا. وهذا أقل عدد مقاعد حصل عليه الليكود في الجولات الانتخابية الأربع التي جرت في السنتين الأخيرتين.





وأشارت القناة 12 التلفزيونية، مساء أمس الجمعة، إلى أن التفاهمات داخل الليكود كانت تقضي بأن يصمت قادة الحزب وينفذون ما يقوله نتنياهو، فيما نتنياهو يجلب الحكم للحزب. "لكن هذه المرة الرابعة التي لا يتحقق فيها ذلك، وإسرائيل تنجر إلى انتخابات أخرى وحكومة انتقالية أخرى".

وأشارت القناة 12 إلى أن الانتقادا الموجهة إلى نتنياهو تأتي بالأساس "على خلفية حقيقة أن الظروف خلال جولة الانتخابات الرابعة كانت مثالية، وتعين على نتنياهو أن يحقق أغلبية وحكومة. فقد نجح بتفكيك البديل المركزي الذي خاض الانتخابات مقابله في جولات انتخابات الثلاث، أي تحالف كاحول لافان الكبير، كما نجح في شق القائمة المشتركة، واستهدف نسب التصويت في المجتمع العربي وأضعف تمثيل المشتركة في الكنيست إلى الثلث".

ولفتت القناة إلى أن الانتقادات الداخلية لا تتعالى في الفرق المغلقة فقط، وإنما تم التعبير عنها من خلال تراجع واضح في التأييد لليكود في صناديق الاقتاراع في مدن تعتبر "معاقل الليكود" قياسا بالانتخابات السابقة. فقد تراجع التأييد لليكود في القدس من 28% إلى 21%، وفي بئر السبع من 50% إلى 42%، وفي أشكلون من 48% إلى 40%، وفي نتيفوت من 37% إلى 31%، وفي طبرية من 51% إلى 43%، وفي مناطق كثير أخرى. وبذلك، تراجع الليكود بستة مقاعد في الكنيست، من 36 في الانتخابات السابقة إلى 30 في الانتخابات الحالية.

وذكرت القناة العامة الإسرائيلية "كان" أنه يوجد "اضطراب في الليكود في أعقاب فقدان 300 ألف صوت". وسعى نتنياهو إلى تحميل مسؤولية ذلك على نائب رئيس لجنة الانتخابات والمسؤول عن صناديق الاقتراع من قبل الليكود، عضو الكنيست شلومو كرعي. ونقلت "كان" عن نتنياهو قوله لكرعي إنه "لم تزود البضاعة".

ويشر أحد المعطيات إلى أنه في جولة الانتخابات الرابعة ارتفع عدد الناخبين بقرابة 125 ألف ناخب جديد، بينما انخفض عدد المصوتين 180 ألفا، ما يعني أن أكثر من ربع مليون ناخب صوتوا في الانتخابات السابقة لم يصوتوا في الانتخابات الحالية.