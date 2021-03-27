القسام تزف أحد عناصرها في غزة

غزة/سما/

زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى العلا مجاهداً من مجاهديها الأبطال، توفي إثر مرضٍ عضال.

ونعت كتائب القسام في بيانها العسكري المجاهد البقسامي/ رفعت يعقوب أحمد عجور (56 عاماً) من مسجد "أبو أيوب الأنصاري" من حي الدرج بغزة، والذي توفي اليوم السبت 14 شعبان 1442هـ الموافق 27/03/2021م إثرمرضٍ عضال.

وقالت الكتائب في بيانها: "ليغادر دنيانا وما غيّر أو بدّل ولا تخاذل أو تقاعس، بل نذر نفسه لله مجاهداً حتى لقي الله على ذلك، نحسبه من الشهداء والله حسيبه ولا نزكيه على الله".

وأضافت: "ونسأل الله تعالى أن يتقبله ويسكنه فسيح جناته، وأن يصبّر أهله وأحبابه ويحسن عزاءه، وستبقى دماء شهدائنا نبراساً في طريق تحرير فلسطين وناراً تحرق المحتلين حتى يندحروا عن أرضنا بإذن الله".