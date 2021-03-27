  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

القسام تزف أحد عناصرها في غزة

السبت 27 مارس 2021 09:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القسام تزف أحد عناصرها في غزة



غزة/سما/

زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى العلا مجاهداً من مجاهديها الأبطال، توفي إثر مرضٍ عضال.
ونعت كتائب القسام في بيانها العسكري المجاهد البقسامي/ رفعت يعقوب أحمد عجور  (56 عاماً) من مسجد "أبو أيوب الأنصاري" من حي الدرج بغزة، والذي توفي اليوم السبت 14 شعبان 1442هـ الموافق 27/03/2021م إثرمرضٍ عضال.
وقالت الكتائب في بيانها: "ليغادر دنيانا وما غيّر أو بدّل ولا تخاذل أو تقاعس، بل نذر نفسه لله مجاهداً حتى لقي الله على ذلك، نحسبه من الشهداء والله حسيبه ولا نزكيه على الله".
وأضافت: "ونسأل الله تعالى أن يتقبله ويسكنه فسيح جناته، وأن يصبّر أهله وأحبابه ويحسن عزاءه، وستبقى دماء شهدائنا نبراساً في طريق تحرير فلسطين وناراً تحرق المحتلين حتى يندحروا عن أرضنا بإذن الله".

#القسام #غزة #وفاة قسامي #كتائب القسام #رفعت يعقوب عجور

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية تكشف تفاصيل الرسالة التي نقلتها اسرائيل للسلطة الفلسطينية

بعد فرز 99.7 % من الأصوات.. صحيفة عبرية: "القائمة الموحدة" تتحكم في الائتلاف الإسرائيلي المقبل

مشاهد مروعة..فيديو من داخل قطار سوهاج المقلوب توثق الرعب والخوف

المؤرخ الإسرائيلي طاوب: إلى متى ستظل تحمل أساطيرك المتعفنة وتقول "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"؟

بدء تشييع جثمان القياديين في حماس عمر البرغوثي وعدنان أبو تبانة..صور

الإعلام الاسرائيلي يعقب على حادثة سفينة قناة السويس

صحيفة تكشف تفاصيل جديدة عن استهداف إسرائيل سفنًا إيرانية في البحر المتوسط

الأخبار الرئيسية

الرجوب يتحدث عن تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية مساء الجمعة

القدوة

القدوةلـCNN: لدينا آمال كبيرة في التغيير والإصلاح خلال الانتخابات المقبلة إن تمت

ابو

أبو مرزوق يتحدث عن الانتخابات وقائمة حماس وعلاقة الحركة بدحلان

عمر

بينَ من سيحل مكانه... قيادي بحماس: البرغوثي كان على رأس قائمة الحركة في الانتخابات

الصحة

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

اعلان سما رسائل