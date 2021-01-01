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إسرائيل تكشف شروط موسم السياحة إلى سيناء

السبت 27 مارس 2021 09:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تكشف شروط موسم السياحة إلى سيناء



القدس المحتلة/سما/

وافقت الحكومة الإسرائيلية، على فتح معبر طابا بين إسرائيل ومصر للسماح للإسرائيليين، ممن يحملون "الجواز الأخضر"، بالسفر إلى سيناء لمناسبة عيد الفصح اليهودي.


ووفق ما أفاد الإعلام الإسرائيلي، فإنه سيسمح اعتبارا من الثلاثاء المقبل، لـ300 شخص ممن يحملون جواز السفر الأخضر، أي الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء أو تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا، من المغادرة إلى سيناء كل يوم، وعند عودتهم، لن يطلب منهم الالتزام بفترة الحجر الصحي.

وكان من المفترض فتح المعبر الحدودي في أوائل ديسمبر المنصرم، لكن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل والإغلاق العام الثالث أدى إلى تأخير القرار.

وشهدت الإصابات بوباء كورونا في إسرائيل انخفاضا حادا منذ ما يقرب من شهر، بفضل حملة التطعيم الشاملة التي تلقى خلالها أكثر من نصف السكان الجرعتين من لقاح "فايزر."

#اسرائيل #موسم السياحة #سيناء

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