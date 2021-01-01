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وزيرة الصحة: ستصلنا 125 ألف جرعة من لقاحي "سينوفاك" و"استرازنيكا" خلال أيام

السبت 27 مارس 2021 09:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة: ستصلنا 125 ألف جرعة من لقاحي "سينوفاك" و"استرازنيكا" خلال أيام



رام الله/سما/

قالت وزيرة الصحة مي الكيلة، ستصلنا خلال أيام، 100 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك" الصيني، و25 ألف أخرى من لقاح "استرازنيكا" البريطاني.

وأضافت الكيلة في بيان صحفي، اليوم السبت، أن جرعات لقاح "سينوفاك" تبرع من الحكومة الصينية، أما لقاحات "استرازنيكا" هي من أولى الدفعات التي اشترتها الحكومة من الشركات المصنعة للقاحات.

وأشارت إلى أن الحكومة رصدت 12 مليون دولار من الخزينة العامة لشراء القاحات المضادة لفيروس كورونا، وجرى الاتفاق مع بعض الشركات وتحويل دفعات مالية لها لحجز وإرسال اللقاحات إلى فلسطين، للاستمرار في حملة التطعيم ضد الفيروس.

#مي الكيلة #وزيرة الصحة #لقاح سينوفارم الصيني #لقاح استرازنيكا #فلسطين #وباء كورونا #فيروس كورونا

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