غزة: 4 مباريات في دوري الدرجة الممتازة

غزة/سما/
تقام عصر اليوم السبت، 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الحادية عشر لدوري الدرجة الممتازة، ومباراة واحدة بالجولة التاسعة لدوري الدرجة الثانية فرع الوسطى والجنوب، للموسم 2020_2021 للمحافظات الجنوبية.
* مباريات دوري الدرجة الممتازة
الهلال _ خدمات الشاطئ _ ملعب اليرموك
الصداقة_ بيت حانون الرياضي _ ملعب فلسطين
اتحاد خانيونس_ اتحاد الشجاعية _ ملعب خانيونس
* دوري الدرجة الثانية _ فرع "الوسطى والجنوب"
خدمات دير البلح _ جماعي رفح _ ملعب محمد الدرة
وتقام كافة المباريات تمام الساعة الرابعة من بعد العصر، بدلا من الثالثة وفقا للعمل بالتوقيت الصيفي الجديد.