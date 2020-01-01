غزة: 4 مباريات في دوري الدرجة الممتازة

غزة/سما/

تقام عصر اليوم السبت، 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الحادية عشر لدوري الدرجة الممتازة، ومباراة واحدة بالجولة التاسعة لدوري الدرجة الثانية فرع الوسطى والجنوب، للموسم 2020_2021 للمحافظات الجنوبية.

* مباريات دوري الدرجة الممتازة

الهلال _ خدمات الشاطئ _ ملعب اليرموك

الصداقة_ بيت حانون الرياضي _ ملعب فلسطين

اتحاد خانيونس_ اتحاد الشجاعية _ ملعب خانيونس

* دوري الدرجة الثانية _ فرع "الوسطى والجنوب"

خدمات دير البلح _ جماعي رفح _ ملعب محمد الدرة

وتقام كافة المباريات تمام الساعة الرابعة من بعد العصر، بدلا من الثالثة وفقا للعمل بالتوقيت الصيفي الجديد.