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الرجوب يتحدث عن تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية مساء الجمعة

السبت 27 مارس 2021 09:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب يتحدث عن تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية مساء الجمعة



رام الله/سما/

كشف أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" اجبريل الرجوب، صباح اليوم السبت، عن تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية لحركته أمس الجمعة.

وقال الرجوب في حديثه لإذاعة "صوت فلسطين"، إن اجتماع اللجنة المركزية ، شهد نقاشًا عميقًا وشاملًا لآليات تشكيل قائمة حركة فتح بالانتخابات التشريعية المقبلة.

وأضاف: " تم الاتفاق باجتماع المركزية أمس على استكمال الحوار على مستوى اللجان المشكلة من اللجنة المركزية خلال الـ 24 ساعة المقبلة".


وتابع: "سيكون هناك اجتماعًا تشاوريًا للجنة المركزية لحركة فتح برئاسة عباس، مساء الأحد المقبل، وسيتم إقرار القائمة كاملة بكل مكوناتها".

وأكمل: "بعد ذلك سيكون هناك لقاءً موسعا يشارك فيه المجلس الثوري، والاستشاري، وأمناء سر الأقاليم، بالإضافة لبعض رموز الحركة للمصادقة بشكل نهائي على قائمة حركة فتح للانتخابات".

وأكد الرجوب أن حركته ستذهب نحو جبهة وطنية عريضة، مشيراً إلى أن الحركة منفتحة على القطاع الخاص والأكاديميين والمناضلين والسياسيين، إضافة إلى ثلاثة عناصر ثابتة، وهي الجغرافيا والشباب والمرأة".

#جبريل الرجوب #تفاصيل اجتماع المركزية #فتح #الانتخابات الفلسطينية

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