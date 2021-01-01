الشخرة:أول دفعة من اللقاح الصيني ستصل الاثنين والوضع الوبائي في فلسطين خطير

رام الله/سما/

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة كمال الشخرة صباح اليوم السبت، عن وصول أول دفعة من اللقاح الصيني المضاد لـ"كورونا" الاثنين المقبل، على شكل مساعدة من الحكومة الصينية.

وأكد الشخرة في تصريحاتٍ إذاعية ، أن دفعة جديدة من لقاح استرازنيكا واللقاح الروسي تصل هذا الأسبوع أيضاً من موازنة وزارة الصحة.

وقال الشخرة إن هذه اللقاحات تأتي تباعاً وستصلنا لقاحات أخرى خلال الأسابيع القادمة حتى نتمكن من تطعيم كافة المواطنين.

وأفاد الشخرة بتلقي نحو 31 ألف مواطن للقاح خلال اليومين الماضيين وبما يشكل كافة فئات المجتمع، داعياً المواطنين للتسجيل للتطعيم عبر منصة وزارة الصحة حتى تعطى الجرعات في وقتها.

وبشأن الوضع الوبائي، أوضح الشخرة أن كل الطواقم الطبية تقوم بعملها على أكمل وجه لا سيما وأن الوضع الوبائي صعب جدا، منوهاً إلى وجود 69 مريض على أجهزة التنفس الصناعي.

وأضاف "الحالات التي تظهر خلال اليومين الماضيين لا نعتمد فيها على الأرقام بسبب الإضرابات الموجودة في الطواقم الطبية و اليوم وغدا لن يتم سحب عينات ونتمنى ان يتعاون معنا الأطباء في ظل هذه الأرقام الموجودة في المستشفيات".

وتابع بشأن إضراب الأطباء "نتمنى من نقابة الأطباء أن يكون موضوع الكورونا منعزل عن المطالب والإضرابات ويجب حلها ونتمنى أن تحل في فترة قصيرة حتى نتمكن من ممارسة مهامنا"، مؤكداً عدم سحب عينات اليوم بسبب الإضراب موجهاً دعوة إلى النقابة والحكومة لحل المشكلة بأسرع وقتٍ ممكن.