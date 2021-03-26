القدوةلـCNN: لدينا آمال كبيرة في التغيير والإصلاح خلال الانتخابات المقبلة إن تمت

رام الله/سما/

قال عضو اللجنة المركزية في حركة فتح د ناصر القدوة، مساء الجمعة، "لدينا آمال كبيرة في التتغير والإصلاح خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة إن تمت".

وأكد القدوة في لقاء مع قناة CNN الأمريكية، الحاجة الماسة للتغيير الواسع والعميق في فلسطين للوصول إلى احترام كرامة وحرية المواطن والحكم الرشيد وسيادة القانون ومحاربة الفساد بشكل حقيقي.

وشدد القدوة على ضرورة تصويب المسار السياسي، من أجل التركيز على إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، وإنجاز الاستقلال الوطني الفلسطيني في دولة فلسطين القائمة فعلا بحكم الحق الوطني والتاريخي والاعتراف الدولي الواسع بها.

ودعا الولايات المتحدة إلى احترام الحقوق الوطنية الفلسطينية، وضرورة تصحيح مواقفها وتصويبها لتنسجم مع القانون الدولي.

لمشاهدة المقابلة الكاملة مع د. ناصر القدوة على قناة سي ان ان - اضغط هنا