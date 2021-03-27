بدء العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين اعتبارا من اليوم

رام الله/سما/

يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين اعتبارا من اليوم السبت وذلك بتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة إلى الأمام.

وكان مجلس الوزراء أعلن خلال جلسته الأسبوعية، يوم الاثنين الماضي، بدء العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارا من منتصف ليل الجمعة/ السبت 27-3-2021.



والتوقيت الصيفي هو تغيير التوقيت الرسمي في بلاد أو محافظة مرتين سنويا ولمدة عدة أشهر من كل عام. تجري إعادة ضبط الساعات الرسمية في بداية الربيع. أما العودة إلى التوقيت العادي، أي التوقيت الشتوي، فيتم في موسم الخريف. وتستخدم قرابة 70 دولة في العالم فكرة اعتماد التوقيت الصيفي من خلال تقديم الوقت ساعة مطلع الربيع وتأخيرها ساعة مع بدء فصل الخريف من كل عام.

يشار إلى أن بعض الأجهزة الذكية تقوم عند بدء التوقيت الصيفي الجديد بتقديم عقارب الساعة تلقائيا 60 دقيقة.