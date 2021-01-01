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الطقس: أجواء باردة وفرصة لسقوط أمطار خفيفة

السبت 27 مارس 2021 07:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء باردة وفرصة لسقوط أمطار خفيفة



رام الله/سما/

فيما يلي الحالة الجوية المتوقعة اليوم السبت والأيام المقبلة بالتفصيل:

اليوم   السبت يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة التي تكون دون معدلاتها السنوية العامة بنحو 7-9 درجات، وتسود أجواء باردة بشكل عام في مختلف المناطق، مع فرصة لهطول زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق، وفي ساعات الليل تسود اجواء باردة بشكل كبير خصوصاً في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية. 

وفي يوم غد الأحد يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة ويسود جو مستقر ومائل للدفء في المناطق السهلية والساحلية والغورية بينما يبقى الجو بارداً في المناطق الجبلية العالية وتقل برودة في المناطق الجبلية المتوسطة الإرتفاع . ليلاً يسود جو بارد الى شديد البرودة.

وفي يوم  بعد غد الإثنين تسود أجواء باردة بشكل واضح صباحاً، وفي ساعات النهار ترتفع درجات الحرارة لتسود أجواء باردة نسبياً في الجبال، ومائلة الى الاعتدال في المناطق السهلية والساحلية، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياً مجدداً، وتكون الرياح شمالية غربية بوجه عام.

ويوم الثلاثاء يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة التي تصبح حول معدلاتها السنوية العامة، وتسود أجواء معتدلة نهاراً بوجه عام ومائلة للبرودة قليلاً في الظل في المناطق الجبلية، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياً بوجه عام مع أجواء غائمة جزئياً الى غائمة، وتكون الرياح غربية.

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