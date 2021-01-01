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الملك سلمان وولي عهده يعزيان السيسي بضحايا قطاري سوهاج

السبت 27 مارس 2021 12:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الملك سلمان وولي عهده يعزيان السيسي بضحايا قطاري سوهاج



الرياض/سما/

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان برقيتين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عزّياه فيهما بضحايا حادث قطاري محافظة سوهاج.

وجاء في برقية التعزية: "علمنا بنبأ حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل".

كما بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان برقية عزاء ومواساة للرئيس السيسي، ورد فيها: "تلقيت نبأ حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلا الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر عن مقتل 32 شخصا وإصابة 108 آخرين في حادث اصطدام قطارين بمركز طهطا بمحافظة سوهاج.

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