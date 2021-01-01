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خطأ غير مقصود.. الأردن يعتذر للعراق عن رفع "علم صدام"

السبت 27 مارس 2021 12:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خطأ غير مقصود.. الأردن يعتذر للعراق عن رفع "علم صدام"



عمان/سما/

أكدت وزارة الزراعة الأردنية أن وضع العلم العراقي القديم خلال اجتماع وزير الزراعة الأردني مع نظيره العراقي في عمان، كان خطأ غير متعمد.

وجاء في بيان للوزارة: "وردتنا معلومات عن الخطأ البروتوكولي خلال اللقاء الفردي الذي عقد يوم الخميس الماضي، بين وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات ونظيره العراقي محمد الخفاجي".

وأضاف البيان أن "الخطأ يتمثل بوضع العلم العراقي الذي كان معتمدا بلفظ الله أكبر بالخط الكوفي الأخضر ونجماته الثلاث قبل إزالتها حسب التعديل الأخير".

وتابع: "هذا خطأ غير مقصود، والأردن يحترم خيارات الشعب العراقي الشقيق ويدعمها من أجل عراق قوي ومزدهر".


وطالب وزير الزراعة العراقي محمد الخفاجي في وقت سابق من اليوم الحكومة الأردنية بالاعتذار على وضع علم نظام صدام حسين على الطاولة التي جلس إليها خلال زيارته الأخيرة لعمان.

وانتشرت صورة للعلم العراقي السابق على طاولة وزير الزراعة العراقي خلال اجتماع رسمي مع نظيره الأردني في عمان

#الاردن #العراق #علم صدام #علم العراق #وزير الزراعة الاردني

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