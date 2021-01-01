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نملك معدات ليست عند الدول..بايدن يعلق على حادثة جنوح السفينة في قناة السويس

الجمعة 26 مارس 2021 10:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
نملك معدات ليست عند الدول..بايدن يعلق على حادثة جنوح السفينة في قناة السويس



واشنطن/سما/


قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة إن الولايات المتحدة تملك معدات وإمكانات ليست متوفرة لدى معظم الدول، وتبحث كيفية المساعدة في حل الوضع في قناة السويس.

وفي وقت سابق، صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي بأن إدارة الرئيس جو بايدن تتوقع بعض التأثير للسفينة الجانحة في قناة السويس على أسواق الطاقة.

وأضافت جين بساكي أن واشنطن ستستجيب للأمر إذا اقتضت الحاجة.


إلى ذلك، أكد رئيس هيئة قناة السويس المصرية الفريق أسامة ربيع، مواصلة جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة "إيفر غيفين" الجانحة عند الكيلومتر 151.

وأشار ربيع إلى "بدء مناورات قطر السفينة الجانحة من خلال 9 قاطرات عملاقة في مقدمتهم القاطرة "بركة 1"، والقاطرة "عزت عادل"، وذلك بعد انتهاء أعمال التكريك بمنطقة مقدمة السفينة بواسطة الكراكة "مشهور".

وأوضح أن "مناورات القطر تتطلب توافر عدة عوامل مساعدة أبرزها اتجاه الرياح والمد والجزر، مما يجعلها عملية فنية معقدة لها تقديراتها وإجراءاتها ومحاولاتها المتعددة وفقا لمواضع واختبارات الشد".

وتعطلت حركة مرور السفن عبر قناة السويس، إثر جنوح سفينة الحاويات وإغلاقها القناة بشكل أعاق حركة المرور عبر السويس.

وسفينة الحاويات "إيفرغيفن"، يبلغ وزنها 220 ألف طن، وطولها 400 متر، وتحمل مئات الحاويات المتجهة

#بايدن #حادثة جنوح السفينة #مصر #القاهرة

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