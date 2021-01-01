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د. محمد ابو سمرة يعزي بضحايا حادث سوهاج.. ويعرب عن تضامنه مع الشعب المصري

الجمعة 26 مارس 2021 10:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
د. محمد ابو سمرة يعزي بضحايا حادث سوهاج.. ويعرب عن تضامنه مع الشعب المصري



القاهرة /سما/

أعرب رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني د. محمد ابو سمرة، اليوم الجمعة، عن تضامنه مع الشعب المصري الشقيق على خلفية حادث قطاري سوهاج والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا.

وفيما يلي نص برقية التعزية:

تيار الاستقلال الفلسطيني يتقدم بأحر التعازِي للرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة والحكومة المصرية بضحايا تصادم القطارين في سوهاج
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
} الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ{.

يتقدم اللواء د. محمدأبوسمره، رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وإلى القيادة والحكومة المصرية، والشعب المصري الشقيق، وإلى عوائل الضحايا والشهداء بأحر التعازي وآسمى مشاعر الحزن والمواساة بالشهداء الذين ارتقوا نتيجة حادث اصطدام القطارين المأساوي في سوهاج بالصعيد، ونرجو من الله تعالى أن يتغمد جميع شهداء الحادث المأساوي بواسع رحمته ورضوانه، وأن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان ، وأن يكتب الشفاء العاجل للجرحى والمصابين .

وإننا إذ نُعبِّر ونعلن عن تضامننا الكامل، وتضامن قيادة وكوادر وأعضاء تيار الاستقلال الفلسطيني ، وتضامن جميع ابناء شعبنا الفلسطيني مع الشقيقة الكبرى مصر، رئاسةً وحكومةً وشعباً، في هذه المصيبة والحادثة المؤلمة، لنؤكد أننا على يقين وثقةٍ تامة بقدرة مصر وقيادتها وحكومتها وأجهزتها السيادية وشعبها الطيب الأصيل، في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تجاوز هذه الأزمة  والمحنة، ونرجو من الله تعالى أن يحفظ مصر الحبيبة من كل سوء، وأن يوفق رئيسها وقيادتها وحكومتها وأجهزتها السيادية ومؤسساتها وجميع هيئاتها لمافيه خيرها وخير شعبها، واستمرار تقدمها وازدهارها وتنميتها ونهضتها الشاملة في كافة المجالات.
نسأل الله تعالى أن يرحم شهداء الحادث المأساوي، وجميع شهداء مصر الحبيبة، وأن يُعجِّل بشفاء الجرحى والمصابين، وأن يُلهم قيادة وشعب مصر العزيز، وعوائل الشهداء الصبر والسلوان، ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.
رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني
اللواء د. محمدأبوسمره

#تيار الاستقلال الفلسطيني #محمد ابو سمرة

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