البيت الأبيض بشأن قناة السويس: سنستجيب للوضع إذا لزم الأمر

واشنطن /سما/

قال البيت الأبيض، الجمعة، إنه يتوقع بعض التأثير على أسواق الطاقة بفعل الوضع الحالي في قناة السويس بمصر.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أن الإدارة الأميركية "تتابع أوضاع السوق وستستجيب للوضع إذا لزم الأمر".

وكانت حركة الملاحة في قناة السويس قد توقفت، الثلاثاء، إثر جنوح السفينة "إيفر غيفن"، البالغ طولها 400 متر.

وجنحت السفينة على بعد حوالي ست كيلومترات (3.7 ميل) من شمال المدخل الجنوبي للقناة، بالقرب من مدينة السويس.

وتبلغ حمولة سفينة الحاويات البنمية قرابة 223 ألف طن، وقد كانت في رحلتها القادمة من الصين إلى هولندا.

وتعمل حاليا آلات ضخمة بمحاذاة السفينة العملاقة، من أجل تعويم وإعادة "إيفر غيفن" إلى مسارها.

ولا يعرف بعد كم ستدوم مهمة تعويم السفينة من جديد. وقال مسؤولون الخميس إنه "من السابق لأوانه تحديد المدة".