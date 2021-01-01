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لن يكون هناك مشاركة لأي من الفصائل

"فتح": القائمة النهائية ستكون جاهزة الأحد وقد نسلمها الثلاثاء

الجمعة 26 مارس 2021 10:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فتح": القائمة النهائية ستكون جاهزة الأحد وقد نسلمها الثلاثاء



رام الله/سما/

قالت حركة "فتح" مساء اليوم الجمعة، إن قائمتها التي ستخوض بها انتخابات المجلس التشريعي المرتقبة ستُعرض على المجلس الثوري للحركة الأحد المقبل لاعتمادها.

وأضاف الناطق باسم "فتح" حسين حمايل في تصريح صحفي أن عرضها على "ثوري فتح" سيكون تمهيداً لتسجيل القائمة لدى لجنة الانتخابات المركزية يوم الثلاثاء المقبل.

وبيّن "حمايل" أن القائمة ستضمّ مجموعة من الرموز والشخصيات بما يضمن مراعاة التمثيل العادل بين المحافظات الشمالية والجنوبية.

وأكد  حمايل أن القائمة ستكون مقتصرة على فتح وبعض المستقلين فقط ولن يكون هناك مشاركة لأي من الفصائل.

#فتح #حسين حمايل #ثوري فتح #الانتخابات التشريعية #الانتخابات الفلسطينية

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