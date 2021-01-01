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وزارة الحج السعودية تصدر تعميمًا للعاملين في خدمات الحج والعمرة والمحال التجارية

الجمعة 26 مارس 2021 09:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الحج السعودية تصدر تعميمًا للعاملين في خدمات الحج والعمرة والمحال التجارية



الرياض /سما/

أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الجمعة، تعميمًا لكافة العاملين في خدمات الحج والعمرة والمحال التجارية الناشطة في هذا القطاع، باشتراط التحصين الإلزامي اعتبارًا من الأول من شهر رمضان المبارك القادم.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع (تويتر): "وزارة الحج والعمرة تصدر تعميما إلى القطاعات العاملة في الحج والعمرة باشتراط تحصين كافة العاملين في منظومة مقدمي الخدمات والمحلات التجارية اعتبارا من 1 رمضان 1442هـ".

وتابعت: "أو وجود نتيجة فحص PCR سلبية لفيروس (كورونا) كل 7 أيام على نفقة المنشأة للعاملين من غير المحصنين".

وبدورها، أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، قرارًا باشتراط تحصين العاملين في أنشطة الحج والعمرة، والمحلات التجارية في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بدءا من 1 رمضان القادم، وذلك حماية للصحة العامة، وتوسعا في أخذ اللقاحات.

#السعودية #وزارة الحج والعمرة #الحج والعمرة #فيروس كورونا #شهر رمضان

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